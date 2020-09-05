Раздавило металлической трубой рабочего во время сварки в Бердске

Пострадавшего госпитализировали в бердскую горбольницу, сообщили спасатели. ЧП произошло на ул. Зональной, что за железной дорогой в районе главной КНС.

Придавило металлической трубой рабочего в Бердске, его отвезли в больницу

Днем в субботу, 5 августа, в Бердске произошло ЧП. При производстве сварочных работ, на улице Зональной пострадал один из рабочих - его придавило огромной металлической трубой. Улица находится за железной дорогой в районе Агролеса, недалеко от главной насосной станции.

Информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в бердском поисково-спасательном отряде. Его сотрудники участвовали в транспортировке пострадавшего до машины скорой помощи. Рабочего, получившего травмы, госпитализировали в бердскую ЦГБ.

Подробности - в ближайшее время.