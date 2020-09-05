Раздавило металлической трубой рабочего во время сварки в Бердске

Днем в субботу, 5 августа, в Бердске произошло ЧП. При производстве сварочных работ, на улице Зональной пострадал один из рабочих - его придавило огромной металлической трубой. Улица находится за железной дорогой в районе Агролеса, недалеко от главной насосной станции.
Информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в бердском поисково-спасательном отряде. Его сотрудники участвовали в транспортировке пострадавшего до машины скорой помощи. Рабочего, получившего травмы, госпитализировали в бердскую ЦГБ.
Подробности - в ближайшее время.