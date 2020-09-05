Опухоли: какими бывают, боятся ли их, как избежать появления рака

Что такое опухоль? Все клетки нашего организма запрограммированы на гибель – по сигналу, который в них заложен. Взамен рождаются новые клетки. Клетки опухоли отвергают свою запрограммированную смерть, живут дольше положенного и активно делятся.

Но доброкачественная опухоль всегда имеет четкие границы и никогда не распространяется на другие органы

Новообразования бывают разные – злокачественные и доброкачественные. Причем, вопреки названиям, "злые" не всегда убивают, а "добрые" иногда могут. В рубрике "Простые истины" своей субботней программы на телеканале "Россия 1" Александр Мясников объясняет, что надо и чего не надо делать, чтобы не умереть от рака.

Что такое опухоль? Все клетки нашего организма запрограммированы на гибель – по сигналу, который в них заложен. Взамен рождаются новые клетки. Клетки опухоли отвергают свою запрограммированную смерть, живут дольше положенного и активно делятся.

Но доброкачественная опухоль всегда имеет четкие границы и никогда не распространяется на другие органы. Так может ли она быть опасна? Да! Опухоль легкого перекрывает трахею. Гемангиома внутри головы сдавливает мозг, приводя к нарушениям зрения, слуха, обоняния, вкуса, мыслительного процесса и координации движений, а при разрыве и кровотечении – к летальному исходу. Если "добрая" опухоль давит на близлежащие структуры, она требует агрессивного лечения.

Злокачественная опухоль – другая: она рыхлая, может распространяться по тканям, прорастать в соседние органы, "стрелять" в мозг, в почки. Однако все зависит от ее локализации и степени. Например, с раком простаты часто люди живут, и даже если они его не оперируют, не лечат, он может не влиять на продолжительность жизни.

Так что истина №1: не надо бояться слова "опухоль", надо просто понимать, какая она и что за собой влечет.

Истина №2: жизни спасает не столько ранняя диагностика рака, сколько выявление факторов риска, чтобы не допустить заболевания. Потому что когда опухоль становится видна на компьютерной томографии – это уже несколько миллионов клеток, и надо решать, что делать операцию? химиотерапию? Между тем на ровном месте ничего не бывает, и все предпосылки известны: за 40% развития злокачественных опухолей отвечает курение, за 20% – питание, за 17% – инфекции, за 10% – гиподинамия и еще за 5% – алкоголь. И чтобы минимизировать риски, надо сделать прививки от вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки, и от гепатита В, а гепатит С (оба они ведут к раку печени) вылечить. И вести пресловутый ЗОЖ: не курить, исключить из питания известные канцерогены (хотя бы соль!), больше двигаться и меньше пить.

Наконец, истина №3 – не спешите застрелиться. Под этим доктор Мясников подразумевает, что даже если ситуация выглядит тупиковой, даже если врачи поставили диагноз и дни, кажется, сочтены, не ставьте на себе крест, не хороните себя раньше времени, не опускайте руки. Даже запущенные формы рака могут проходить. Если вы отказываетесь от борьбы за жизнь, за здоровье, за своих близких, вы и не получите ничего. За все надо бороться! За все надо цепляться! За жизнь, за удовольствия, за здоровье. Не берите на себя роль судьи. Не предопределяйте свою судьбу. На это есть высшие инстанции.

Источник: https://www.vesti.ru/