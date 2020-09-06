Подробный гороскоп от Василисы Володиной для каждого знака зодиака на сентябрь 2020 года

Месяц пройдет под агрессивным и деспотичным влиянием ретро-Марса, поэтому поддаваться деструктивным эмоциям и мыслям очень опасно. Удача будет на стороне тех, кто сможет нейтрализовать внешний негатив и взять курс на счастье.

Чтобы взять от месяца самое лучшее и найти дорогу к успеху, стоит учесть рекомендации

Василиса Володина рассказала о том, какие перемены принесут планеты в сентябре 2020 года. Чтобы взять от месяца самое лучшее и найти дорогу к успеху, стоит учесть ее рекомендации.

Сентябрь — месяц, который потребует от нас умеренности во всем. Ретро-Марс будет всячески пытаться увести нас от активной работы и инициатив. Сильные эмоции, необычные повороты, неспособность трезво оценивать происходящее — это то, с чем может столкнуться каждый из нас в грядущие 30 дней. Но это совсем не означает, что неудачи ждут в каждом деле, за которое мы бы ни взялись. Звезды всего лишь призывают к осознанности в поступках и требовательности к себе, когда речь будет заходить о важных инициативах и связанных с ними рисках.

Овен

Сентябрь Овнов будет полон неожиданных событий — как приятных, так и не очень: некоторые обстоятельства в этом месяце могут достичь кульминации. По этой причине астролог не советует делать большие ставки на свои планы и торопиться с принятием ответственных решений. Лучше оставить место для импровизации и обходить стороной потенциальные осложнения. Дела следует распределять по степени важности и стараться доводить начатое до конца. А если захочется что-то предусмотреть на будущее, в чем-то рискнуть, то лучше иметь запасной план. Это поможет избежать путаницы, проблем и разочарований.

Телец

Ретроградный Марс в сентябре высвободит внутренних демонов Тельцов. В этом можно найти плюсы: усилится интуитивное чутье, возрастет дар убеждения и красноречия, повысится энергетика, уйдут усталость и апатия. Главным недостатком станет смена мировоззрения: голос совести будет очень слаб, поэтому многие Тельцы рискуют дать волю своей темной стороне, наделав много ошибок, которые придется исправлять не один год. Стабилизировать внутренний баланс добра и зла помогут медитативные практики, занятия творчеством, общение с близкими и любимыми людьми.

Близнецы

Сентябрь — сложный месяц, но чем Близнецы будут проще относиться ко всему, тем лучше будут идти их дела. Самое главное — не принимать близко к сердцу незначительные неурядицы. В противном случае не стоит удивляться спаду активности и полной деморализации. Увы, не все можно взять под контроль, но это временные трудности. Астролог советует относиться ко всему с юмором, призывая на помощь позитивное мышление и играючи решая проблемы. Эта простая рекомендация поможет эффективно справиться с задачами любой сложности и в нужный момент сделать все правильно.

Рак

Планеты окажут Ракам полное содействие в смене жизненного курса, особенно с 9 по 15 сентября. Но и после будут удачные дни, поэтому рекомендуется сосредоточиться на важных аспектах жизни и поставить перед собой правильные цели. В этом Ракам помогут 3 эффективные практики. Весь месяц ретроградный Марс будет влиять на события в жизни Раков, усиливая их способности, в том числе и умение управлять окружающими людьми. Расплатой за такой подарок станет резкое ослабление энергетики, поэтому Василиса Володина советует Ракам быть более дипломатичными и использовать техники манипуляции только в редких случаях.

Лев

В сентябре Львы будут окружены заботой близких и любимых людей. Однако звезды призывают обратить внимание на ту роль, которую вы играете в жизни своей семьи или друзей. Вполне возможно, нужно проявить намного больше внимания и заботы, чем обычно. Кому-то из родни может потребоваться больше общения, а кто-то обратится за помощью. Так или иначе, астролог советует уделить время близким и совместным делам с ними. Если на этот месяц запланированы поездки и семейные мероприятия, то не стоит их откладывать — они принесут успех и вдохнут в жизнь новую энергию.

Дева

Новый месяц выпадает на смену космической энергии, а значит, Девы смогут начать жизнь с чистого листа. На вооружение стоит взять 11 истин, которые приведут к счастью. Энергетические влияния планет пробудят в Девах стремление изменить привычную рутину, правда, ретро-Марс может внести свои поправки, подтолкнув Дев к сомнительным переменам. Чтобы обойти стороной все опасные авантюры, астролог советует все проверять и не тратить свои силы и время на затеи, которые не вызывают доверия.

Весы

Весам гороскоп советует весь месяц быть на страже своего благополучия. Рядом будут люди, которые могут намеренно или по ошибке вставлять палки в колеса. Проще заранее предотвратить ситуацию, чем долго и упорно разбираться с ней после. Астролог рекомендует подключить интуицию и предугадать, кто и каким способом может чинить препятствия, а затем перевести все в позитивное русло. Именно творческий адреналин и сильная интуиция помогут Весам действовать неожиданно и смело, несмотря на ограничения и козни недоброжелателей, с которыми они столкнутся.

Скорпион

Самоуверенности Скорпионам не занимать: они искренне считают, что никто не сравнится с ними в красоте, уме и талантах. Но в сентябре планеты активизируют их недоброжелателей: будет много критиков, которые не упустят шанса задеть Скорпионов словами и подорвать их веру в себя. Астролог рекомендует двигаться своим курсом и не обращать внимания на чужое мнение, игнорировать критику как в онлайн-общении, так и в реальности. Творческие занятия, активная работа, отдых за любимым делом — все это разгонит тучи над головой и вернет оптимизм, отличное настроение и мысли о том, как сделать жизнь еще лучше.

Стрелец

Стрельцам предстоит проявить особое усердие в разных сферах жизни. На них нападет творческое вдохновение, случатся интуитивные озарения, да и романтика не останется в стороне. В сентябре Стрельцам точно не удастся отсидеться за кулисами. Правда, без инициативы и решительных действий мечты так и останутся мечтами, поэтому астролог советует решать все неотложные вопросы, которые накопились за лето. Полезно навести порядок в жизни, мыслях и окружающем пространстве. А эмоциональное напряжение можно снять в спортзале или бассейне. Ни в коем случае не стоит злоупотреблять спиртным и создавать поводы для ревности.

Козерог

Несмотря на то, что сентябрь пройдет под эгидой ретроградного Марса, Козероги будут держаться молодцами. Но чтобы проблемы не застали врасплох, звезды советуют укрепить энергетику: тогда любые трудности и препятствия удастся преодолеть быстро и почти безболезненно. Главное — не тратить силы в противостояниях: сейчас подходящее время для того, чтобы отказаться от всего, что крепко держит и мешает идти вперед. Ничего ужасного не произойдет, если Козероги не станут цепляться за прошлое и драться с ветряными мельницами. Об этом стоит помнить и спокойно идти навстречу новым событиям.

Водолей

В сентябре планеты откроют перед Водолеями возможность окунуться в неизведанный опыт и найти себя в новом деле или отношениях. Лучше всего довериться потоку событий и голосу собственной интуиции. Астролог также советует сформулировать для себя одну важную и значимую цель на сентябрь и не при каких условиях не отклоняться от заданного курса. Можно вносить корректировки из-за непредсказуемости событий, но в остальном лучше всего стремиться строго идти навстречу своим мечтам. Тогда Водолеи заметят, как часть проблем исчезнет сама собой, а новая линия в жизни сформируется благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Рыбы

Ретроградный Марс — не самое выигрышное событие для Рыб, поэтому им рекомендуется управлять эмоциями и не выпускать из-под собственного контроля события своей жизни. Особого внимания потребуют деньги. Астролог советует заняться подсчетом своих накоплений и долгов, внимательно оценивая новые возможности для заработка. Финансовые покупки и договоренности могут закончиться неожиданно, поэтому лучше быть осторожными, исключить риски и авантюры. Снять стресс и зарядиться удачей помогут отдых, благоустройство дома и семейные дела.

Начинается новый сезон, и всем нам пригодятся навыки позитивного мышления — в сентябре это станет верным способом остаться на плаву и не потерять удачу. Месяц пройдет под агрессивным и деспотичным влиянием ретро-Марса, поэтому поддаваться деструктивным эмоциям и мыслям очень опасно. Удача будет на стороне тех, кто сможет нейтрализовать внешний негатив и взять курс на счастье.

Источник: dailyhoro.ru