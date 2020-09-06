Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020

По сравнению с августом, когда мы пережили целых 5 геомагнитных вспышек, начало осени обещает быть спокойным.
У каждого из нас бывают случаи, когда без всякой уважительной причины может ощущаться дискомфорт, слабость и сонливость в течение дня. Астрологи объясняют такие сбои в организме геомагнитными вспышками на Солнце.
Доказано, что изменение геомагнитного фона сильно отражается на здоровье человека. Прежде всего это затрагивает сердечно-сосудистую систему: ток крови по сосудам замедляется, кровь сгущается. Организм пытается адаптироваться и вынужден повышать кровяное давление. В этот период наблюдается усиленный выброс гормонов надпочечников, так называемых гормонов стресса – кортизола и адреналина. Кроме этого, в такие дни снижается выработка гормона мелатонина, который отвечает за адаптацию нашего организма.
Первый месяц осени обещает несколько космических встрясок. Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на сентябрь 2020.
Когда ждать магнитные бури в сентябре 2020
6 сентября 2020 года – геомагнитные колебания сильной интенсивности. Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью. Помимо обострения хронических состояний, существует высокая вероятность бессонницы. Для того, чтобы улучшить свое самочувствие, стоит отказаться от чрезмерного употребления сахара и алкоголя. Людям, которые находятся в зоне риска, лучше всего в этот день отдать предпочтение легким физическим нагрузкам и тонизирующим напиткам (травяные чаи и вода с медом).
29–30 сентября 2020 года – магнитная буря сильной интенсивности. Вспышка на Солнце начнется утром 29 сентября с геомагнитных колебаний средней интенсивности, а уже к 30-му достигнет своего пика. Особое внимание на свое здоровье стоит обратить метеозависимым людям. Однако буря будет настолько сильной, что ее последствия ощутят на себе даже те, кто ранее с легкостью переносил все метеорологические изменения. Специалисты советуют в эти дни носить с собой небольшую аптечку с самыми необходимыми лекарствами. Также по мере возможности стоит избегать конфликтных ситуаций.
Как пережить магнитные бури в сентябре и сохранить здоровье
К сожалению, или же, к счастью, человечество еще не научилось влиять на природные процессы, мы можем лишь правильно подготовиться к ним и постараться уменьшить негативное воздействие на наш организм. Чтобы геомагнитные колебания не причинили нам особого дискомфорта, следует придерживаться некоторых простых правил:
позаботьтесь о своем рационе питания: лучше отказаться от жирной и жареной пищи, тяжело перевариваемой организмом;
в дни солнечных вспышек стоит принимать в пищу продукты, богатые магием, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм. К ним относятся пшеничные отруби, овсяная каша, морская капуста;
приучите себя принимать контрастный душ по утрам (по 10-15 секунд), чтобы организм быстрее проснулся, а вечером расслабляющую ванну – она поможет наладить качественный сон;
в период магнитных бурь нашему организму требуется больше свежего воздуха. Запланируйте на эти дни прогулку по парку или выезд на природу. Если нет такой возможности, чаще проветривайте помещения, в которых вы работаете или отдыхаете.
Источник: bhub.com.ua
Очень плохо. Головокружение. Слабость повышение артериального давления.Спасал корвалтаб.
Хуже в последнюю 30августа
Самое интересное, что я начинаю плохо чувствовать себя уже за два дня до магнитных бурь.
Повышалось давление, тревожность а организме, сильные головные боли
Нервозность, раздражительность,бессонница, тяжёлое дыхание,головокружение, головная боль,упадок сил и многое другое.
Плохо почему то беспокоил желудок
Очень тяжело
Очень чувствительна при магнитных бурях: панические атаки слабость , тревожное состояние, головокружение,приче до начала и после магнитных бурь и это состояние повторяется постоянно , очень устала и не знаю чем лечиться.
Очень плохо. Притом начинается с вечера перед бурями
Плоховато