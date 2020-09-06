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NASA встревожена: 6 сентября на Землю может упасть гигантский астероид 2010 FR

17:24 06.09.2020 Фото: pixabay.com
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NASA классифицирует его как «потенциально опасный астероид» из-за того, что оно пролетит достаточно близко к нашей планете.

NASA встревожена: 6 сентября на Землю может упасть гигантский астероид 2010 FR
Астероид приблизится к Земле 6 сентября

Вашингтон, 1 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Астероид, чей диаметр составляет от 121 до 272 метров, приблизится к Земле 6 сентября. Об этом 1 сентября сообщило национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS).

Согласно этим данным, небесное тело с названием 465 824 (2010 FR) пролетит мимо Земли на расстоянии 7,4 млн км со скоростью 28 км/сек, при этом NASA классифицирует его как «потенциально опасный астероид» из-за того, что оно пролетит достаточно близко к нашей планете.

Кроме того, как следует из расчетов, 465 824 (2010 FR) делает полный оборот вокруг Солнца за 1,2 года. Космическое тело относится к группе околоземных астероидов-аполлонов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела данной группы — астероида Аполлон (открыт в 1932 году).

При этом указывается, что 1 сентября около Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км/сек пролетит астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 м. При этом в пресс-службе Роскосмоса ранее уточнили, что вероятность его столкновения с Землей была рассчитана ещё 2011 году и признана несущественной.

Источник: regnum.ru

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