Истории переболевших COVID-19 в Бердске: Волосы выпадают клочьями, сильнейший кашель на запахи, взрывное сердцебиение

Спустя месяц после болезни КТ показала фиброз легких. Появились и другие последствия — аллергия, слабость, боли. Как перенесенный ковид сказался на их организме, рассказали бердчане. О них мы писали этим ковидным летом.

Многие бердчане лечились от ковида в домашних условиях

По-разному приходят в себя после перенесенного ковида жители Бердска. Кому-то коронавирус не слишком причинил вред, кому-то дал осложнения.

До фиброза легких

-Все закончилось тем, что нас с супругой выписали. Результатов анализов жены на коронавирус так и не дождались. Сказали, что если они не пришли, значит отрицательные. У супруги был сильный кашель. Как только нас выписали и появилась возможность общаться с медперсоналом, я повез ее за свои деньги сделать КТ. Выяснилось, что у нее двухстороннее ковидное фиброзное поражение легких верхних частей. Так же за плату пошли к пульмонологу, он выписал больничный. Этот же врач подсказал, что оказывается есть программа реабилитации, которая проплачивается государством. И что если у больных ковидом есть какие-то осложнения, то им выписывают справку по форме 58 и отправляют на реабилитацию. В Нижней Ельцовке на базе института генетики сделали реабилитационный центр. Справку взяли, но в реабилитационный центр попасть не могли, потому что там большая очередь. В результате, проводили лечение на дому. Улучшения есть. Теперь она вышла на работу. Вместе пробыли на больничном по полтора месяца, - рассказал бердчанин Виктор.

По словам Виктора, самочувствие его стало лучше. Но есть негативные последствия. Однозначно, перенесенная болезнь повлияла на сердце — пр нагрузках увеличивается или наоборот уменьшается сердцебиение. Здоровье пошатнулось, отметил бердчанин.

-Никого из больных не обследуют. Я так понимаю, что должны брать какие-то общие анализы крови, просто делать кардиограмму. Я же никаких обследований не проходил. Меня больше беспокоила супруга.

Состояние жены Виктора сейчас улучшилось, но до сих пор ее мучают приступы кашля. Как сказал врач, у нее аллергические последствия после ковида. На резкие запахи.

-Сначала пульмонолог ставил, что, возможно, приступы астмы. Но взяли анализы и астмы не нашли. Аллергия. Если кто-то на улице закурит, у не сразу начинается приступ кашля. До потери сознания. Теперь везде ходит с баллончиком лекарства.

Напомним, в домашних условиях перенес коронавирус 49-летний бердчанин Виктор.

Первой заболела его супруга. Было это в середине мая. У нее поднялась температура до 38 градусов и выше. Врач поставил диагноз «ангина». Назначил антибиотики. На третьи сутки после этого поднялась температура у Виктора. Он обратился к терапевту жены. Он оставлял свой контактный телефон. Доктор сказал, что ему тоже необходимо пропить лекарства, что назначили его супруге.

У жены температура спала и ее выписали, закрыли больничный 19 мая. Она вышла на работу. Там у них брали тесты. Ее тест показал положительный результат на коронавирус. Отправили домой,а затем выдали больничный. Ей выписали постановление. Виктору и детям никто ничего не выписал.

Бердчанин обратился в поликлинику с просьбой взять у него и детей анализы на COVID-19. И 25 мая приехал медработник и взял мазки. Пришли результаты: у детей — отрицательные, у Виктора — положительные. Лечился, как от простуды.

От последствий спас отпуск

Бердчанка Елена Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что ей несказанно повезло, что после болезни у нее оставалось две недели отпуска, чтобы хоть немного прийти в себя слабость была жуткая. Анализ на наличие в ее организме коронавируса так никто и не провел.

-Сейчас чувствую себя хорошо. Думаю, что все дело в том, что я отлежалась в отпуске. Если отправилась бы на работу — не избежать было бы очередного больничного.

Те ужасы, которые пережила во время болезни Елена, вплоть до страха смерти, она старается больше не вспоминать.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 40-летняя бердчанка Елена Александровна восемь дней пролежала с температурой 38, прежде чем у нее нашли признаки пневмонии и начали лечить от нее. В самом начале ей поставили диагноз «трахеит». Назначенные врачом антибиотики не помогали. Бердчанка настояла на том, чтобы ей сделали анализы крови и мочи. Они не показали никаких отклонений. На приеме у терапевта ей назначили сделать снимок легких, который показал бронхит. Лечение продолжили, но оно не помогало. В итоге, врач при очередном осмотре сказала, что у пациентки бронхит перерос в пневмонию. Назначила новое лечение. Елене стало лучше. Бердчанка была удивлена, что при ее заболевании, когда бушует «ковид», никто не взял тест на инфекцию. После усиленного курса уколов, бердчанка сделал повторный снимок — пневмония ушла. Но осталась очень сильная слабость. 2 июля ее уже выписали с больничного.

Думала, что с легкими что-то не так, а это сердце

Бердчанка Ольга, перенесшая ковид, за свои деньги сдала тест. А через день к ней приехали из «ковидной» бригады и взяли анализы. Оба теста оказались отрицательными. Для нее это было счастье — наконец-то можно было увидеть новорожденного внука.

-После болезни мне казалось, что у меня какие-то неприятные ощущения в легких. Я сходила к терапевту на прием, сделали кардиограмму. Небольшие изменения, но, это скорее всего, возрастные изменения. Врач назначила лечение. Симптомы возникают, когда я начинаю волноваться, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», четыре дня ждала врача, но так и не дождалась бердчанка Ольга с положительным результатом на ковид. Она почувствовала себя плохо 12 июня. К врачам не ходила, лечилась сама дома. Благо, работает сейчас на удаленке. Необычное течение болезни и рождение внука, на второй день после того, как она заболела заставили Ольгу сдать тест на коронавирус. Делала она это в платной клинике.

Тест показал положительный результат. Пока бердчанка его дождалась, прошло почти 10 дней. Она решила сделать повторный анализ, но в клинике ей отказали. Отправили домой и сказали, чтобы ждала врача, мол, о ее диагнозе сообщили в поликлинику по месту жительства. Врач так и не пришел. Не пришел и после того, как бердчанка позвонила на номера 112 и 114. После беседы с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» Ольга обратилась в регистратуру поликлиники, где записали ее данные и обещали передать в ковидную бригаду. Ждать пришлось долго.

Прощайте, волосы

После перенесенного ковида 32-летняя жительница Новосибирска Наталья постриглась наголо. Действия препаратов, которыми ее пичкали, привели к тому, что девушки клочьями выпадали волосы. Она решила, что уж лучше быть совсем без волос, чем с такими, какими они у нее стали.

Напомним, Наталья заболела в конце мая и пропажу обоняния и одышку списала на аллергию. Принимала антигистаминный средства. Спустя неделю здоровье сибирячки ухудшилось. В одну ночь у нее резко подскочила температура тела до 40 градусов.

Вызвала «скорую» и ее увезли в инфекционную больницу.

Девушку положили в палату и взяли тест на коронавирус. Тут же сделали КТ легких. Сомнений не было - это COVID-19. При этом поражение легких составляло уже 60%. Девушку тут же положили в реанимацию, где она провела 7 дней.

Мощное лечение респираторной поддержкой, сложной многокомпонентной терапией из противовирусных, антибактериальных средств, кроворазжижающих препаратов дали результат. Сибирячка вновь оказалось в обычной больничной палате.

После выписки из больницы осталась сильная слабость, клочьями выпадали волосы.