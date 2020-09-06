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В платье с криналином невеста Евгения вышла замуж за жениха в синем костюме с бутоньеркой Артема после служебного романа в Бердске

13:39 06.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: Дарьи Моисеенко
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Артем сделал предложение своей девушке не сразу, а после полугода отношений. Теперь молодые счастливы и могут больше не скрывать тайных отношений.

В платье с криналином невеста Евгения вышла замуж за жениха в синем костюме с бутоньеркой Артема после служебного романа в Бердске
Любовные отношения, возникшие на работе, закончились браком для Евгении и Артема в Бердске

В пятницу, 4 сентября, в ЗАГСе Бердска скрепили союз узами брака Артем и Евгения. Молодые познакомились на работе . Но вопреки распространенному мнению о том, что служебные романы коротки и обречены, влюбленные поженились.

Артем сделал предложение своей девушке не сразу, а после полугода отношений. Теперь молодые счастливы и могут больше не скрывать тайных отношений.

Невеста выбрала классическое платье с криналином, которое украшено нежным кружевом. Она - само очарование. Жених классический синий костюм украсил бутоньеркой в стиле букеты невесты.

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От редакции

Поздравляем!

Аноним, 06 сентября 2020 14:35
Красивая пара. Живите долго и счастливо.Дай Бог вам детей и ума вырастить замечательными людьми.

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