В платье с криналином невеста Евгения вышла замуж за жениха в синем костюме с бутоньеркой Артема после служебного романа в Бердске

Артем сделал предложение своей девушке не сразу, а после полугода отношений. Теперь молодые счастливы и могут больше не скрывать тайных отношений.

Любовные отношения, возникшие на работе, закончились браком для Евгении и Артема в Бердске

В пятницу, 4 сентября, в ЗАГСе Бердска скрепили союз узами брака Артем и Евгения. Молодые познакомились на работе . Но вопреки распространенному мнению о том, что служебные романы коротки и обречены, влюбленные поженились.

Артем сделал предложение своей девушке не сразу, а после полугода отношений. Теперь молодые счастливы и могут больше не скрывать тайных отношений.

Невеста выбрала классическое платье с криналином, которое украшено нежным кружевом. Она - само очарование. Жених классический синий костюм украсил бутоньеркой в стиле букеты невесты.