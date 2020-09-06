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Познер: Отравление Навального для Путина хуже всех его разоблачений

11:29 06.09.2020 Фото: Википедии
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По оценке журналиста, Навальный стал „Главным оппозиционером“ России, „Жертвой авторитарной системы“, Путин - мстительным отравителем, а Россия — страной, которая таким образом расправляется с противниками власти.

Познер: Отравление Навального для Путина хуже всех его разоблачений
Познер не сомневается, что Навального отравили

Тележурналист Владимир Познер не сомневается в том, что оппозиционера Алексея Навального отравили, однако это сделали не обязательно российские спецслужбы.

«В точности исследований немецкой лаборатории я не сомневаюсь. Но то, что они нашли следы „Новичка“, не является доказательством того, что российские спецслужбы имели отношение к отравлению Навального. Возможно, имели, а возможно, и нет. Кто, какие силы причастны, еще предстоит выяснить», — написал он на своем сайте.

«Насчет того, кому это выгодно: на Западе Навальный мало кому был известен. Его фамилия упоминалась очень редко. В России он, конечно, был известен, но никакой угрозы Путину не представлял. Он был не слишком популярен, партия его была не очень успешной. Да, его разоблачения коррупции были неприятны, но не более того.

А к чему привело его отравление? Что на Западе о нем узнали все, он стал „Главным оппозиционером“ России, „Жертвой авторитарной системы“, героем, борцом за справедливость, Путин стал мстительным отравителем, а Россия — страной, которая таким образом расправляется с противниками власти.

То, что я написал, не мое мнение, а факты — из которых я делаю вывод, что отравление Навального гораздо хуже для власти в целом и Путина в частности, чем вся его совокупная деятельность», — считает журналист.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. В качестве основной причины ухудшения самочувствия российские медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ. С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили для лечения по просьбе родственников.

2 сентября власти Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В сообщении немецкого правительства сказано, что токсикологический тест провела специальная лаборатория бундесвера по просьбе специалистов из клиники «Шарите», где сейчас находится политик. Он по-прежнему в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

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Отравление Навального - способ борьбы с Россией?

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