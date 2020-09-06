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Еще 2 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 6 сентября в Бердске. Заболели уже 248 человек

09:30 06.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За все время пандемии выздоровели 243 бердчанина, подхвативших коронавирусную инфекцию.

Еще 2 зараженных COVID 19 выявили за сутки на 6 сентября в Бердске. Заболели уже 248 человек
Коронавирус продолжает распространяться по Бердску
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Еще 2 зараженных COVID 19 выявили за сутки на 6 сентября в Бердске. Заболели уже 248 человек

Еще 2 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 6 сентября в Бердске. Заболели уже 248 человекЗаразились коронавирусом 5205 человек за сутки на 5 сентября в России. Перевалило за 1 млн общее число больныхЕщё 1952 новостей

По данным оперативного штаба, на 6 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 90  жителей города, из них детей - 29.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 92 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались за все врем пандемии 243 пациент. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 23 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 5 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 248 случаев заболевания коронавирусом.

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