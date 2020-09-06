"Руку Москвы" в отравлении Навального увидел Берлин

По словам министра иностранных дел ФРГ, «есть много признаков» того, что российское государство причастно к отравлению оппозиционера. Он заявил, что Германия может «обсудить ответ», если Россия не начнет расследование.

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

Глава МИД Германии Хейко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в том, что за отравлением политика стоит российское государство, Маас заявил, что «есть много признаков» этого, поэтому теперь все «зависит от российской стороны».

Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению Навального.

В ответ на вопрос о доказательствах, Маас заявил, что яд «Новичок» (по заявлению немецкого правительства Навального отравили веществом из его группы) доступен только небольшой группе людей и в прошлом «принадлежал российским властям». При этом Маас напомнил, что этот яд уже использовался для отравления бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства», — считает министр. Он также заявил, что если Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.

Министр подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам «придется обсудить ответ».

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что эксперты лаборатории бундесвера обнаружили отравляющие вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичка». В Берлине назвали это атакой на политика и призвали Россию объяснить произошедшее.

Позже канцлер Ангела Меркель заявила, что с помощью яда Навального пытались заставить замолчать.

Представитель российского президента Дмитрий Песков вечером того же дня заявил, что до вывоза пациента в Берлин в его организме не было обнаружено никаких следов отравляющих веществ.

Генпрокуратура России 1 сентября отправила в Минюст Германии запрос, в котором попросила предоставить данные о лечении Навального и о результатах его анализов. Ведомство также направило в Берлин данные доследственной проверки причин госпитализации оппозиционера. 4 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ответа на российский запрос пока не последовало. Он отметил, что, по данным внешнеполитического ведомства, ответ задерживается из-за позиции МИД Германии.

Москва заявляла, что заинтересована в проведении расследования. Песков отмечал, что если информация о наличии яда в организме Навального подтвердится, то «последует и де-юре открытие следствия».