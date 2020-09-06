Отшибло память: Во всем виноват смартфон? Как правильно пользоваться мобильниками

Подростки, которые часто звонят по телефону и прикладывают его к правому уху, испытывают сложности с запоминаем абстрактных форм.

Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека

Использование любых сотовых телефонов, в том числе, смартфонов, влияет на качество памяти – человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. Чтобы избежать этого, необходимо выполнять определенные упражнения для улучшения памяти, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт Олеся Набокова.

"Один из негативных факторов влияния смартфона на организм человека — снижение памяти. Съемка фотографий на телефон, работа на мобильных устройствах, использование навигации и постоянное чтение новостей в интернете вызывает проблемы с запоминанием. В небольших исследованиях выяснили, что при уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен", — пояснила она.

По данным исследований, у детей, активно пользующихся сотовыми телефонами и смартфонами, замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, заметно возросло число ошибок при письме, а также снизились показатели работоспособности, ослабли внимание и смысловая память. Более того, подростки, которые часто звонят по телефону и прикладывают его к правому уху, испытывают сложности с запоминаем абстрактных форм.

Однако эти устройства еще не так долго присутствуют в нашей жизни, поэтому для того, чтобы дать реальный ответ на вопрос об их влиянии с позиции доказательной медицины, необходимо время. Люди, которые активно пользуются гаджетами, должны состариться, чтобы мы знали, от чего они умирают, подчеркнула эксперт.

При этом процесс снижения памяти обратим, указала она. Исследования показывают, что месяц ежедневных получасовых тренировок улучшает кратковременную память на 30%. В качестве упражнений могут быть, например, такие как устный счёт, счет в обратном порядке, задачки с цифрами и словами.

"Люди проводят много времени, наклонив голову вперед, когда используют смартфон, поэтому несколько минут в день следует уделять зарядке: растяжка рук, запястий, шеи и плеч – обязательные пункты. Рекомендуется сон не менее 8 часов. И постарайтесь отказываться от использования смартфона за два часа до сна, лучше проведите это время с книгой, чтоб глаза могли отдохнуть от экрана телефона", — заключила эксперт.