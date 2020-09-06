Под подозрением: диагноз "коронавирус" ожидают 90 жителей Бердска на 6 сентября 2020

В том числе подозревают COVID-19 у 29 детей. Еще у 23 бердчан за последние 24 часа взяли анализы на тест по корронавирусной инфекции.

За все время пандемии выздоровели 243 бердчанина, подхвативших коронавирусную инфекцию

По данным оперативного штаба, на 6 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 90 жителей города, из них детей - 29.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 92 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались за все врем пандемии 243 пациент. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 23 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 5 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 248 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".