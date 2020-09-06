06.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Погиб в ДТП с Ford Mondeo и фурой Volvo водитель ВАЗ-21065 в Новосибирске

12:28 06.09.2020
0

Сначала он врезался в попутную легковушку с автоледи за рулем, а потом его отбросило на грузовик под управлением жителя Томской области. 55-летний водитель "Жигулей" скончался на месте.

Погиб в ДТП с Ford Mondeo и фурой Volvo водитель ВАЗ 21065 в Новосибирске
Полиция разбирается в причинах смертельного ДТП

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

5 сентября в 20.22 55-летний житель села Студенкино Коченевского района, управляя автомобилем ВАЗ-21065, двигался по 2-й Станционной улице со стороны улицы Клубной.

В пути следования у дома №38/2, он совершил столкновение с иномаркой «Форд Мондео» под управлением 31-летней женщины, двигавшейся в попутном направлении.

После чего водитель «Жигулей» совершил столкновение с грузовиком «Вольво» вод управлением 40-летнего жителя Томской области.

В результате аварии водитель «Жигулей получил травмы несовместимые с жизнью, от которых он скончался на месте. По факту произошедшего полицейские проводят доследственную проверку.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как могло произойти ДТП?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Я взял удавку и третий раз начал душить, а она хрипела»: Как убивали ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска. Смотрите видео 18+
14:55 06-09-2020
«Я взял удавку и третий раз начал душить, а она хрипела»: Как убивали ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска. Смотрите видео 18+
Адвокат Ефремова предрек ему срок 6-8 лет колонии и взлет актерской карьеры
14:36 06-09-2020
Адвокат Ефремова предрек ему срок 6-8 лет колонии и взлет актерской карьеры
Раздадут бедным по 30 000 рублей на «решение текущих проблем»
14:20 06-09-2020
Раздадут бедным по 30 000 рублей на «решение текущих проблем»
Смертельное ДТП на видео: Врезался в забор угнанный Hyundai Getz. Погиб 18-летний пассажир в Новосибирске
14:09 06-09-2020
Смертельное ДТП на видео: Врезался в забор угнанный Hyundai Getz. Погиб 18-летний пассажир в Новосибирске
БердскПлюс 57 зараженных COVID-19 за сутки на 6 сентября в Новосибирской области. Уже 11 727 случаев 1
13:52 06-09-2020
Плюс 57 зараженных COVID-19 за сутки на 6 сентября в Новосибирской области. Уже 11 727 случаев
БердскИстории переболевших COVID-19 в Бердске: Волосы выпадают клочьями, сильнейший кашель на запахи, взрывное сердцебиение
13:47 06-09-2020
Истории переболевших COVID-19 в Бердске: Волосы выпадают клочьями, сильнейший кашель на запахи, взрывное сердцебиение
БердскВ платье с криналином невеста Евгения вышла замуж за жениха в синем костюме с бутоньеркой Артема после служебного романа в Бердске 1
13:39 06-09-2020
В платье с криналином невеста Евгения вышла замуж за жениха в синем костюме с бутоньеркой Артема после служебного романа в Бердске
Кого из россиян ждут новые выплаты? 5 млрд рублей на это выделил кабмин
13:27 06-09-2020
Кого из россиян ждут новые выплаты? 5 млрд рублей на это выделил кабмин
БердскДень города прошел без праздника, но с бушующем Обским морем в Бердске
13:15 06-09-2020
День города прошел без праздника, но с бушующем Обским морем в Бердске
Самый несчастный и счастливый возраст человека назвали ученые. Узнай себя
12:57 06-09-2020
Самый несчастный и счастливый возраст человека назвали ученые. Узнай себя