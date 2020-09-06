Погиб в ДТП с Ford Mondeo и фурой Volvo водитель ВАЗ-21065 в Новосибирске

Сначала он врезался в попутную легковушку с автоледи за рулем, а потом его отбросило на грузовик под управлением жителя Томской области. 55-летний водитель "Жигулей" скончался на месте.

Полиция разбирается в причинах смертельного ДТП

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

5 сентября в 20.22 55-летний житель села Студенкино Коченевского района, управляя автомобилем ВАЗ-21065, двигался по 2-й Станционной улице со стороны улицы Клубной.

В пути следования у дома №38/2, он совершил столкновение с иномаркой «Форд Мондео» под управлением 31-летней женщины, двигавшейся в попутном направлении.

После чего водитель «Жигулей» совершил столкновение с грузовиком «Вольво» вод управлением 40-летнего жителя Томской области.

В результате аварии водитель «Жигулей получил травмы несовместимые с жизнью, от которых он скончался на месте. По факту произошедшего полицейские проводят доследственную проверку.