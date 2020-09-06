Погиб в ДТП с Ford Mondeo и фурой Volvo водитель ВАЗ-21065 в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.
5 сентября в 20.22 55-летний житель села Студенкино Коченевского района, управляя автомобилем ВАЗ-21065, двигался по 2-й Станционной улице со стороны улицы Клубной.
В пути следования у дома №38/2, он совершил столкновение с иномаркой «Форд Мондео» под управлением 31-летней женщины, двигавшейся в попутном направлении.
После чего водитель «Жигулей» совершил столкновение с грузовиком «Вольво» вод управлением 40-летнего жителя Томской области.
В результате аварии водитель «Жигулей получил травмы несовместимые с жизнью, от которых он скончался на месте. По факту произошедшего полицейские проводят доследственную проверку.