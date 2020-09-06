Самый несчастный и счастливый возраст человека назвали ученые. Узнай себя

Оказалось, что кривая счастья представляет собой латинскую букву U. Это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

Назван самый несчастливый возраст человека. В этот период людям особенно важна поддержка близких

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) пришли к выводу, что наиболее несчастливый период человеческой жизни приходится на 47–48 лет.

В исследовании указано, что это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов. Ученые проанализировали данные из 132 государств. Они обратились к жителям разных возрастов с просьбой оценить свой уровень удовлетворенностью жизнью. Оказалось, что кривая счастья представляет собой латинскую букву U.

Так, самый счастливый период приходится на 18–20 лет, затем ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47–48 лет, сообщают РИА Новости. При этом отмечается, что у людей в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся - в 48 лет и два месяца, а в России, Китае и Мексике период глубокого уныния проявляется в 43 года. Это состояние продолжается до 60 лет, после чего кривая снова начинает подниматься, и в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.