Кого из россиян ждут новые выплаты? 5 млрд рублей на это выделил кабмин

Суммы выплат таким специалистам составят от 20 до 100% от среднемесячного дохода и будут зависеть от должности. Финансирование будет поступать из резервного фонда правительства.

Некоторых россиян ждут новые выплаты: Правительство выделило 5 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новых разовых стимулирующих выплатах для работников, которые вносят свою лепту в борьбу с COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Речь идет об организациях, которые подведомственны министерствам здравоохранения, образования и науки, минобороны, минтруда и минэкономразвития, а также МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.

Сотрудники этих учреждений, которые, как и врачи и медперсонал обычных медучреждений, задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, пока не получали никаких дополнительных выплат. Но многие из них напрямую имеют дело с больными ковидом. Поэтому правительство решило оказать поддержку и им.

С перечнем лиц, которым положена новая выплата, можно ознакомиться в тексте постановления, опубликованном на сайте правительства РФ.

Суммы выплат таким специалистам составят от 20 до 100 процентов от среднемесячного дохода и будут зависеть от должности.

Финансирование этой меры поддержки будет поступать из резервного фонда правительства. На эти цели уже выделено более 5 млрд рублей.