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Плюс 57 зараженных COVID-19 за сутки на 6 сентября в Новосибирской области. Уже 11 727 случаев

13:52 06.09.2020 Фото: pexels.com
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Среди инфицированных 693 ребенка. 10 470 человек выписаны с выздоровлением, в том числе 57 пациентов за последние 24 часа. Коронавирусная статистика в регионе падает.

Плюс 57 зараженных COVID 19 за сутки на 6 сентября в Новосибирской области. Уже 11 727 случаев
Скончались две женщины 52 года и 70 лет за сутки на 6 сентября в Новосибирской области, всего 378 смертей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Плюс 57 зараженных COVID 19 за сутки на 6 сентября в Новосибирской области. Уже 11 727 случаев

Плюс 57 зараженных COVID-19 за сутки на 6 сентября в Новосибирской области. Уже 11 727 случаевЖертвы COVID-19: Скончались две женщины 52 года и 70 лет за сутки на 6 сентября в Новосибирской области, всего 378 смертейЕщё 1955 новостей

По данным оперативного штаба на утро 6 сентября в регионе зарегистрировано 11 727 случаев COVID-19 (+57 за последние сутки), в том числе 693 ребенка. 10 470 человек выписаны с выздоровлением (+57 за сутки).

Скончались еще два пациента – женщины в возрасте 52 года и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 378 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 39 человек. На ИВЛ – 3 пациента.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 890.

В больницы районов области госпитализированы 403 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 438 687 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 502 жителя области, 37 377 человек сняты с меднаблюдения.

5 сентября выявили 63 заразившихся, выздоровели 89 пациентов, скончались 5 человек. Очевидно, коронавирусная статистика в регионе падает.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 6 сентября зарегистрировано 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бердске. За последние 24 часа в городе выявили еще 2 больных. После "затишья" второй день подряд пополняют ковидную статистику бердчане.

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Аноним, 06 сентября 2020 14:04
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