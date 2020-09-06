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Раздадут бедным по 30 000 рублей на «решение текущих проблем»

14:20 06.09.2020 Фото: МВД
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Матпомощь для малоимущих предоставляется государством в рамках так называемого социального контракта. Это документ, который заключается между органами соцзащиты и гражданами.

Раздадут бедным по 30 000 рублей на «решение текущих проблем»
Государство раздаст малоимущим по 30 тысяч

Постановлением российского правительства расширен перечень вещей, на которые могут потратить деньги малоимущие граждане при выдаче социальных пособий. Теперь семьи с низким уровнем дохода имеют возможность израсходовать матпомощь на подготовку детей к учебному году, открытие своего предпринимательского дела и решение текущих проблем.

Материальная помощь для малоимущих семей предоставляется государством в рамках так называемого социального контракта. Это документ, который заключается между органами соцзащиты населения и малоимущими гражданами. На материальную помощь в среднем размере 30 тысяч рублей смогут рассчитывать только те лица, которые официально подтвердили низкий уровень дохода семьи. Он должен быть ниже суммы прожиточного минимума в конкретном регионе.

Дополнительную материальную помощь с 4 сентября 2020 года можно потратить только в определенных рамках. Раньше власти выдавали пособие на переобучение или трудоустройство. Теперь граждане с соцконтрактами на руках имеют право приобрести необходимый набор вещей для школьников, открыть на выделенные деньги собственный бизнес или решить текущие проблемы.

Отмечается, что в каждом субъекте РФ установлены различные суммы помощи. В Волгоградской области малоимущий получит максимум 40 тысяч рублей, а, к примеру, в Нижегородской – до 250 тысяч, передает infokam.su.

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