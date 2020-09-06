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Адвокат Ефремова предрек ему срок 6-8 лет колонии и взлет актерской карьеры

14:36 06.09.2020
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Эльман Пашаев сообщил о готовности своего подзащитного к суровому приговору. Он отметил, что актер спокойно готовится к нему, поскольку еще с первого дня говорил о большом сроке.

Адвокат Ефремова предрек ему срок 6 8 лет колонии и взлет актерской карьеры
Пашаев предрек взлет актерской карьеры Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью телеканалу Москва 24 рассказал, что его подзащитного ожидает взлет актерской карьеры.

"У него намного лучше будет, больше будет предложений", – ответил Пашаев на вопрос о возможном конце актерской карьеры Ефремова.

Ранее адвокат спрогнозировал срок лишения свободы, который будет озвучен в приговоре актеру по делу о смертельном ДТП. Он предположил, что Ефремова ждет от 6 до 8 лет колонии общего режима.

До этого Пашаев сообщил о готовности Ефремова к суровому приговору. Он отметил, что актер спокойно готовится к нему, поскольку еще с первого дня говорил о большом сроке.

3 сентября состоялось последнее заседание Пресненского районного суда Москвы по делу о смертельном ДТП с участием актера. На нем прокурор запросила 11 лет лишения свободы для Ефремова с последующим их отбыванием в колонии строго режима.

Также она попросила взыскать с актера 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова и запретить Ефремову водить автомобиль в течение трех лет. Оглашение приговора актеру состоится 8 сентября.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

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