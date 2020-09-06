06.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фото дня: Яхты бороздят Бердский залив в дождь и холодный ветер у берегов Бердска

17:47 06.09.2020 Фото: Скриншот с видео
0

Яхтсмены стараются использовать любую возможность, чтобы пройти под парусом. Экстремальна обстановка только способствует повышению мастерства. Бердск известен своим пристрастием к этому виду спорта. Смотрите видео.

Фото дня: Яхты бороздят Бердский залив в дождь и холодный ветер у берегов Бердска
Используют любую возможность бердские яхтсмены для выхода на воду

Днем 6 сентября, несмотря на холод, дождь и пронизывающий ветер, яхтсмены вышли на Бердский залив. Парусники разных классов бороздили воды у побережья Бердска.

Яхтсмены стараются использовать любую возможность, чтобы пройти под парусом. А отточить мастерство в экстремальной обстановке и небольшой волне - пригодится любому.

Бердск известен своим пристрастием к этому виду спорта. Еще в далеких 1960-х годах первые яхты появились в спортклубе Бердского электромеханического завода. Сейчас продолжают работать школы яхтсменов при яхтклубах, расположенных на берегу Бердского залива.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотели бы пройти под парусом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКто получит "путинские" 10 000 рублей в сентябре на детей от 3 до 16 лет? Не все
18:06 06-09-2020
Кто получит
БердскФото дня: Яхты бороздят Бердский залив в дождь и холодный ветер у берегов Бердска
17:47 06-09-2020
Фото дня: Яхты бороздят Бердский залив в дождь и холодный ветер у берегов Бердска
БердскПенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 13
17:38 06-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года 2
17:37 06-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
Павел Глоба назвал самые важные годы жизни каждому знаку зодиака 6
17:37 06-09-2020
Павел Глоба назвал самые важные годы жизни каждому знаку зодиака
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 99
17:36 06-09-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 20
17:36 06-09-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
17:35 06-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3919
17:34 06-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Достоверный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года для каждого знака зодиака
17:34 06-09-2020
Достоверный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года для каждого знака зодиака