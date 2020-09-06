Фото дня: Яхты бороздят Бердский залив в дождь и холодный ветер у берегов Бердска

Яхтсмены стараются использовать любую возможность, чтобы пройти под парусом. Экстремальна обстановка только способствует повышению мастерства. Бердск известен своим пристрастием к этому виду спорта. Смотрите видео.

Используют любую возможность бердские яхтсмены для выхода на воду

Днем 6 сентября, несмотря на холод, дождь и пронизывающий ветер, яхтсмены вышли на Бердский залив. Парусники разных классов бороздили воды у побережья Бердска.

Яхтсмены стараются использовать любую возможность, чтобы пройти под парусом. А отточить мастерство в экстремальной обстановке и небольшой волне - пригодится любому.

Бердск известен своим пристрастием к этому виду спорта. Еще в далеких 1960-х годах первые яхты появились в спортклубе Бердского электромеханического завода. Сейчас продолжают работать школы яхтсменов при яхтклубах, расположенных на берегу Бердского залива.