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Тысячи белоруссов идут маршем протеста. Идут жесткие задержания

20:29 06.09.2020 Фото: https://news.tut.by/
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В Гродно во время стычки с силовиками кто-то распылил слезоточивый газ.

Сегодня, 6 сентября, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси. В Минске и других городах собрались колонны протестующих и двинулись в направлении центра. В столице центр оказался перекрыт, протестующие отправились в направлении стелы. Жесткие задержания прошли в Минске на улице Чеботарева — как минимум одного человека на носилках погрузили в медицинский автомобиль. В Гродно во время стычки с силовиками кто-то распылил слезоточивый газ.

Брест. Несколько тысяч брестчан продолжают шествие по городу. Колонна перешла Кобринский мост и идет дальше по улице Московской. В колонне играет музыка, люди кричат «Это наш город», «Брест, выходи». Брестчанин, который видел задержание на проспекте Машерова, рассказал TUT.BY, что люди в черной форме отрезали голову колонны и начали задерживать людей. По его словам, схватили около 20 человек, загрузили в автозаки и увезли в Ленинский РОВД.

Гродно. Люди, стоящие в центре города, двинулись в сторону Старого моста. Гродненцы перекрыли движение на мосту, заняли одну полосу и идут по ней.

Как говорят очевидцы, на левом берегу Немана, на улице Горновых идет большая колонна людей, которую заблокировали силовики.

Гродненцы из центра решили пойти другим протестующим навстречу. Всего в этой колонне около двух тысяч человек.
Минск. Пры разгоне калоны дэманстрантаў у раёне вуліцы Чабатарова затрыманы журналіст «Радыё Рацыя», сябра БАЖ Арцём Сізінцаў, передает БАЖ. Ён паспеў паведаміць, што знаходзіцца ў аўтазаку, вязуць у міліцыю.

Минск. По громкой связи Дворца спорта транслируют информацию про фашизм, Гитлера, гетто и «отношение бчб флага к нацистам». Люди, проходя мимо, скандируют «Ганьба!».

У кинотеатра «Москва» собрались люди ЛГБТ+, у них плакаты, на одном из них написано «Долой гомофобную власть».

На одном из плакатов написано «Свободу Лилии Власовой». Это родственники задержанного члена КС.

Недалеко от стелы на столбе висит надпись «вода и смецце». Тут любой митингующий может попить и выбросить мусор.

Демонстранты идут к Дворцу независимости, у одной из женщин в руках плакат «ОМОН! Вы уже думали, куда пойдете, когда кино закончится? Есть вакансия!». Справа нарисован туалет. Чем ближе люди подходят ко дворцу, тем сильнее кричат «Сам ты крыса! Жыве Беларусь!», «Выйди! Посчитай!».

Один из мужчин, который идет из Веснянки, собирается подойти к оцеплению и вернуть через ОМОН подарок Александра Лукашенко первоклассникам — книгу.

Проходя мимо парка Победы, люди устроили перекличку: «Проститутки здесь? Здесь! Наркоманы здесь? Здесь! Алкоголики? Здесь! Ура!». Митингующие скандируют: «Пора менять лысую резину!».

Сперва увидев людей в черных байках, джинсах и балаклавах, митингующие приняли их за ОМОН, но, подойдя ближе, увидели надпись на байках «комон» и стали с ними фотографироваться.

Пошел дождь, люди достали зонтики, дождевики и продолжают шествие.

Источни: https://news.tut.by/

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