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Заставят ли школьников сдавать тесты на коронавирус, ответили в Минпросвящении

20:38 06.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Учителя российских школ будут вакцинироваться от коронавируса в добровольном порядке, принуждать их к этому никто не будет.

Заставят ли школьников сдавать тесты на коронавирус, ответили в Минпросвящении
От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заставят ли школьников сдавать тесты на коронавирус, ответили в Минпросвящении

Заставят ли школьников сдавать тесты на коронавирус, ответили в МинпросвященииЛежат в инфекционных госпиталях 1311 пациентов с COVID-19 и "подозреваемых" на 6 сентября в Новосибирской областиЕщё 1958 новостей

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

"С детей тесты никто не берет, главная задача - организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой <...> Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация", - сказал Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что учителя российских школ будут вакцинироваться от коронавируса в добровольном поряде, принуждать их к этому никто не будет.

"Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке", - сказал Глушко.

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