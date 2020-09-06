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Мой муж - не ваша собственность: отказала доктору Рошалю супруга Алексея Навального

21:11 06.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/yulia_navalnaya/
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Юлия Навальная сказала, что при попадании пациента в российскую больницу администрация медучреждения начинает считать его своей собственностью.

Мой муж не ваша собственность: отказала доктору Рошалю супруга Алексея Навального
Страничка Юлии Навальной в инстаграм

Супруга Алексея Навального Юлия ответила доктору Леониду Рошалю, который предложил Врачебной палате Германии создать совместную с Национальной медицинской палатой РФ экспертную группу по оценке причин состояния политика.

-Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали, — написала она на своей странице в Instagram.

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С удивлением и восторгом прочитала обращение доктора Рошаля к Германской немецкой ассоциации медиков. Вау. Имею сказать доктору Рошалю следующее. Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали. Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках. Возможно, вам тоже стоит их почитать. Во-вторых, хоть про колоссальную разницу российской и немецкой медицины можно писать долго, я не буду вдаваться в подробности. Но есть одна деталь, на которую я, как родственник пациента, хотела бы обратить внимание. Возможно, именно этот вопрос вам и стоит обсудить со своими российскими коллегами. Я говорю про отношение к пациентам. Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы. В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж - не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас. Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте.

Публикация от @ yulia_navalnaya

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От редакции

Надо было соглашаться?

Аноним, 06 сентября 2020 21:48
Абсолютно правильно всё написала. Как говорится ни добавить и не отнять.
Аноним, 06 сентября 2020 21:50
Ещё со времен перелома руки о переломе руки написали на каждом столбе, а неоказание помощи при внематочной беременности оказалось врачебной тайной.
Гость, 06 сентября 2020 21:59
Собственно, начинает все проявляться. На предложение создать совместную группу по расследованию – категорическое нет.
Видимо выявится то, что не желательно выявлять.

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