Мой муж - не ваша собственность: отказала доктору Рошалю супруга Алексея Навального

Юлия Навальная сказала, что при попадании пациента в российскую больницу администрация медучреждения начинает считать его своей собственностью.

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Супруга Алексея Навального Юлия ответила доктору Леониду Рошалю, который предложил Врачебной палате Германии создать совместную с Национальной медицинской палатой РФ экспертную группу по оценке причин состояния политика.

-Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали, — написала она на своей странице в Instagram.