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Здоровье / Общество

Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020

08:13 07.09.2020 Фото: pixabay.com
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Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью в дни магнитных бурь сентября.

Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020
Когда ждать магнитные бури в сентябре 2020

По сравнению с августом, когда мы пережили целых 5 геомагнитных вспышек, начало осени обещает быть спокойным.

У каждого из нас бывают случаи, когда без всякой уважительной причины может ощущаться дискомфорт, слабость и сонливость в течение дня. Астрологи объясняют такие сбои в организме геомагнитными вспышками на Солнце.

Доказано, что изменение геомагнитного фона сильно отражается на здоровье человека. Прежде всего это затрагивает сердечно-сосудистую систему: ток крови по сосудам замедляется, кровь сгущается. Организм пытается адаптироваться и вынужден повышать кровяное давление. В этот период наблюдается усиленный выброс гормонов надпочечников, так называемых гормонов стресса – кортизола и адреналина. Кроме этого, в такие дни снижается выработка гормона мелатонина, который отвечает за адаптацию нашего организма.

Первый месяц осени обещает несколько космических встрясок. Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на сентябрь 2020.

Когда ждать магнитные бури в сентябре 2020

6 сентября 2020 года – геомагнитные колебания сильной интенсивности. Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью. Помимо обострения хронических состояний, существует высокая вероятность бессонницы. Для того, чтобы улучшить свое самочувствие, стоит отказаться от чрезмерного употребления сахара и алкоголя. Людям, которые находятся в зоне риска, лучше всего в этот день отдать предпочтение легким физическим нагрузкам и тонизирующим напиткам (травяные чаи и вода с медом).

29–30 сентября 2020 года – магнитная буря сильной интенсивности. Вспышка на Солнце начнется утром 29 сентября с геомагнитных колебаний средней интенсивности, а уже к 30-му достигнет своего пика. Особое внимание на свое здоровье стоит обратить метеозависимым людям. Однако буря будет настолько сильной, что ее последствия ощутят на себе даже те, кто ранее с легкостью переносил все метеорологические изменения. Специалисты советуют в эти дни носить с собой небольшую аптечку с самыми необходимыми лекарствами. Также по мере возможности стоит избегать конфликтных ситуаций.

Как пережить магнитные бури в сентябре и сохранить здоровье

К сожалению, или же, к счастью, человечество еще не научилось влиять на природные процессы, мы можем лишь правильно подготовиться к ним и постараться уменьшить негативное воздействие на наш организм. Чтобы геомагнитные колебания не причинили нам особого дискомфорта, следует придерживаться некоторых простых правил:

позаботьтесь о своем рационе питания: лучше отказаться от жирной и жареной пищи, тяжело перевариваемой организмом;
в дни солнечных вспышек стоит принимать в пищу продукты, богатые магием, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм. К ним относятся пшеничные отруби, овсяная каша, морская капуста;

помните, что на самочувствие во время магнитных бурь сильно влияет водно-щелочной баланс. Перед выходом из дома не забывайте класть в сумку баночку с водой, а по вечерам заваривайте травяные чаи из мяты, мелиссы и ромашки;
приучите себя принимать контрастный душ по утрам (по 10-15 секунд), чтобы организм быстрее проснулся, а вечером расслабляющую ванну – она поможет наладить качественный сон;
в период магнитных бурь нашему организму требуется больше свежего воздуха. Запланируйте на эти дни прогулку по парку или выезд на природу. Если нет такой возможности, чаще проветривайте помещения, в которых вы работаете или отдыхаете.

Источник: bhub.com.ua

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От редакции

Как чувствовали себя в магнитные бури августа?

Олег, 02 сентября 2020 15:56
НВР:
Очень плохо. Головокружение. Слабость повышение артериального давления.Спасал корвалтаб.
Аноним, 03 сентября 2020 01:24
НВР:
Хуже в последнюю 30августа
Лена, 03 сентября 2020 04:42
Ужасно. Вчера было 4 панических атак. В ночь страшно разболелась голова. Рано утром проснулась -- левая рука онемела. Это уже не первый раз, после магнитгых бурь. В Августе тоже самое было. Как от этого защититься??? Я еще не старая.
Аноним, 06 сентября 2020 12:27
к сожалению, с возрастом, становишься метеозависим. Сосуды засоряются, давление растёт, сердце слабеет, кровь густеет... Единственное средство - физические упражнения: бег, велосипед, растяжки, дыхательная гимнастика, ну и снижение веса. Хорошо бы организму диеты придерживаться, для сосудов принимать статины, а для сердца кардиомагнил.
Аноним, 04 сентября 2020 04:13
Совпало с полнолунием
Аноним, 05 сентября 2020 08:12
Я тоже уже столько дней мучусь, и сегодня голова, всё болит, аппетита вообще нет. уже надоело всё.
Аноним, 05 сентября 2020 13:26
НВР:
Самое интересное, что я начинаю плохо чувствовать себя уже за два дня до магнитных бурь.
Аноним, 05 сентября 2020 18:48
НВР:
Повышалось давление, тревожность а организме, сильные головные боли
Аноним, 05 сентября 2020 19:16
НВР:
Нервозность, раздражительность,бессонница, тяжёлое дыхание,головокружение, головная боль,упадок сил и многое другое.
Аноним, 05 сентября 2020 19:41
НВР:
Плохо почему то беспокоил желудок
Аноним, 05 сентября 2020 20:58
НВР:
Очень тяжело
Аноним, 06 сентября 2020 01:00
А как ведёт себя сердце? Тахикардия и аритмия! Вообще кошмар!
Аноним, 06 сентября 2020 12:32
кофе не злоупотребляете? Если пьёте, то бросьте! Кофеин - первый в аритмии возбудитель.
Аноним, 06 сентября 2020 01:38
НВР:
Очень чувствительна при магнитных бурях: панические атаки слабость , тревожное состояние, головокружение,приче до начала и после магнитных бурь и это состояние повторяется постоянно , очень устала и не знаю чем лечиться.
Стас, 07 сентября 2020 01:24
Панические атаки - нужно лечить, методами КПТ и РЭПТ есть много книг по самопомощи. И помимо этого, конечно же отказаться от чая и кофе, для того чтобы уменьшить выработку кортизола.
Аноним, 06 сентября 2020 01:39
НВР:
Очень плохо. Притом начинается с вечера перед бурями
Аноним, 06 сентября 2020 02:40
НВР:
Плоховато
Аноним, 06 сентября 2020 03:32
Замечено в последнее время, как магнитные бури так сразу расстраивается желудок. Ну и головные боли.
Аноним, 06 сентября 2020 14:30
НВР:
Очень все плохо.
WOL, 06 сентября 2020 15:22
Сегодня был на даче. Электричество, почему-то, отключилось (на всех 3-х СНТ), а когда дали электричество, решил посмотреть ТВ(с ЭЛТ)и ахнул! На экране раноцветье, даже петля размагничивания кинескопа не справлялась с данным явлением, хотя несколько раз включал и выключал ТВ (такое наблюдаю первый раз с 1978г., кода купил цв. телевизор)/ 06/09/2020г. 11:21 (мск)
Людмила, 07 сентября 2020 00:39
Да ,ооочень высокое давление и на полнолуние,что только не перепробывала.Но я уже возрастная дама,метеозвисимость стала ощущать как года два-три ,а раньше неверила что такое бывает. И это при том что я в позитивном ключе живу иине страдаю излишним весом и ем и фрукты и овощи!!!
Стас, 07 сентября 2020 01:27
Многие люди, преувеличивают воздействие магнитных бурь.
Здоровый образ жизни и психотерапия, помогут снизить зависимость от этих бурь.
Киев, 07 сентября 2020 02:22
НВР:
6 сентября. постоянная головная боль, головокружение.у мужа тоже. давление низкое. прогулка на воздухе не помогла, стало хуже, шатает. пришлось прийти домой, лечь полежать..

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