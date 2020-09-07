Прием ведут специалисты: кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Кремер Людмила Гарриевна, врач ультразвуковой диагностики Каурдаков Сергей Борисович, врач-рефлексотерапевт Лаврентьева Алёна Сергеевна, врач-косметолог Грибанова Ирина Александровна, врач-невролог Дмитриева Анна Анатольевна. К услугам пациентов иглорефлексотерапия, карбокситерапия на аппарате последнего поколения, работает процедурный кабинет, также оказываем другие услуги.



Основным приоритетом нашей клиники является профессиональная медицинская помощь каждому обратившемуся в наш центр пациенту. Использование надежных передовых методик лечения и высокая квалификация врачей позволяют достичь высокой точности в диагностике и результативности в лечении пациентов. Наш центр оснащен всем необходимым современным оборудованием, которое соответствует всем стандартам.



В центре всегда доброжелательная атмосфера, внимательное и заботливое отношение специалистов к каждому обратившемуся пациенту. «СМАРТМЕД» поможет вам стать здоровым!

