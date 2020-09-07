За кого голосовать на выборах 13 сентября 2020 в Заксобрание на округах Бердска. Полный список кандидатов

13 сентября в регионе состоятся выборы депутатов в Заскобрание. 11, 12 и 13 сентября каждый избиратель получит два бюллетеня. В одном будут представлены кандидаты-одномандатники, а в другом – партии, за каждой из которых закреплена территориальная группа.

Проголосовать смогут только жители Новосибирской области

2 сентября ТИК Бердска получил бюллетени для голосования на выборах в Заксобрание Новосибирской области. Напомним, 13 сентября в регионе состоятся выборы депутатов в Заскобрание. 11, 12 и 13 сентября каждый избиратель получит два бюллетеня. В одном будут представлены кандидаты-одномандатники, а в другом – партии, за каждой из которых закреплена территориальная группа. Члены этой группы получат места в Заксобрании в том случае, если их партия наберет достаточное количество голосов на округе.

Кандидаты-одномандатники на округе №12:

- Валерий Бадьин – Единая Россия;

- Александр Обрывко – КПРФ;

- Евгений Шаблинский – ЛДПР;

- Андрей Бухаров – Родина;

- Сергей Матвеев – Справедливая Россия.

Округ №16:

- Зоя Родина – Единая Россия;

- Андрей Некрасов – КПРФ;

- Юрий Кастальский – ЛДПР;

- Игорь Ляхов – Родина.

Во второй бюллетень войдут 10 партий:

политическая партия «Единая Россия»;

политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;

политическая партия «Партия роста»;

политическая партия «За правду»;

политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

политическая партия «Коммунистическая партия РФ»;



политическая партия "Справедливая Россия;политическая партия «Родина»;политическая партия ЛДПР – Либерально – демократическая партия России;политическая партия «Новые люди».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", проголосовать смогут только жители Новосибирской области, имеющие постоянную прописку в регионе. Модно досрочно проголосовать 11 и 12 сентября. Единый день голосования - 13 сентября.