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За кого голосовать на выборах 13 сентября 2020 в Заксобрание на округах Бердска. Полный список кандидатов

09:15 07.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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13 сентября в регионе состоятся выборы депутатов в Заскобрание. 11, 12 и 13 сентября каждый избиратель получит два бюллетеня. В одном будут представлены кандидаты-одномандатники, а в другом – партии, за каждой из которых закреплена территориальная группа.

За кого голосовать на выборах 13 сентября 2020 в Заксобрание на округах Бердска. Полный список кандидатов
Проголосовать смогут только жители Новосибирской области

2 сентября ТИК Бердска получил бюллетени для голосования на выборах в Заксобрание Новосибирской области. Напомним, 13 сентября в регионе состоятся выборы депутатов в Заскобрание. 11, 12 и 13 сентября каждый избиратель получит два бюллетеня. В одном будут представлены кандидаты-одномандатники, а в другом – партии, за каждой из которых закреплена территориальная группа. Члены этой группы получат места в Заксобрании в том случае, если их партия наберет достаточное количество голосов на округе.

Кандидаты-одномандатники на округе №12:

- Валерий Бадьин – Единая Россия;

- Александр Обрывко – КПРФ;

- Евгений Шаблинский – ЛДПР;

- Андрей Бухаров – Родина;

- Сергей Матвеев – Справедливая Россия.

Округ №16:

- Зоя Родина – Единая Россия;

- Андрей Некрасов – КПРФ;

- Юрий Кастальский – ЛДПР;

- Игорь Ляхов – Родина.

Во второй бюллетень войдут 10 партий:

политическая партия «Единая Россия»;
политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
политическая партия «Партия роста»;
политическая партия «За правду»;
политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
политическая партия «Коммунистическая партия РФ»;

политическая партия "Справедливая Россия;
политическая партия «Родина»;
политическая партия ЛДПР – Либерально – демократическая партия России;
политическая партия «Новые люди».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", проголосовать смогут только жители Новосибирской области, имеющие постоянную прописку в регионе. Модно досрочно проголосовать 11 и 12 сентября. Единый день голосования - 13 сентября.

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