Как завести автомобиль с севшим аккумулятором. "Донор" и еще 2 способа

Первое, что советуют владельцу авто с внезапно севшим или поврежденным аккумулятором — не паниковать. Важно помнить, что если дело касается жизни и смерти, на улице мороз или ливень, эвакуатор или специальные службы ждать некогда — лучшее оружие это собранность и холодный ум.

Любое авто, при наличии у одного из водителей проводов с «крокодилами»

Необходимо сразу же убедиться, не отошли ли контакты от аккумулятора под капотом. Только после этой проверки можно приступать к попыткам завести авто без аккумуляторной батареи.

Чтобы завести свой автомобиль без необходимой ему электрической искры в свечах, а в ряде случаев — без цифрового стартера, нужно выполнить правильно последовательность шагов. Причем важно попробовать все существующие способы завести свою машину без электричества, которых эксперты выделили аж 3 способа.

Автомобиль-донор

В первом случае важно сразу же начать искать в том месте, где случилась непредвиденная поломка аккумулятора, другие машины. Любое авто, при наличии у одного из водителей проводов с «крокодилами», может подпитать другое своим электричеством как донор. Этот способ моментально спасет водителя и заведет машину для последующего использования.

Механическая раскрутка колес

Второй и третий способы во многом похожи и к ним стоит приступать только если вокруг совсем нет и не предвидится «донорских» машин. Эти способы предполагают, что водитель оказался в глухом месте с посаженной батареей не один, а минимум с двумя-тремя пассажирами.

В таком случае может выйти завести машину с «толкача» или с помощью веревки, подняв авто на домкрат. В обоих случаях важно добиться механического хода колес, которые сами дадут искусственную искру и заведут двигатель в качестве электрофорного примитивного механизма.

Бустер из любого аккумулятора

Последний же способ завести авто без аккумулятора самый сложный, и его оставляют на самый крайний случай. Если человек один, без машин рядом, без людей для подталкивания автомобиля, без веревки и домкрата для раскрутки колес, тогда необходимо следующее.

Нужно воспользоваться любым устройством с аккумулятором и аккуратно подсоединить скрутку проводов от свечи в авто к этому источнику питания. Подойти в качестве «бустера» может и обычный мобильный павербанк. Чтобы добиться нужного уровня искры, стоит как следует постараться, однако после череды попыток сооруженное кустарное устройство должно таки дать нужный импульс двигателю внутреннего сгорания.

Источник: Командир