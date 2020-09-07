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Кто получит "путинские" 10 000 рублей в сентябре на детей от 3 до 16 лет? Не все

22:36 07.09.2020 Фото: pixabay.com
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Июньские и июльские выплаты продолжаются, несмотря на то, что в августе пособия от президента не дождались. У родителей осталось всего 24 дня, чтобы получить деньги.

Кто получит путинские 10 000 рублей в сентябре на детей от 3 до 16 лет? Не все
До 1 октября семьи с детьми могут подать заявление на «путинские выплаты»
Сюжет: Все пособия Путина
Кто получит путинские 10 000 рублей в сентябре на детей от 3 до 16 лет? Не все

Все выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублейКто получит "путинские" 10 000 рублей в сентябре на детей от 3 до 16 лет? Не всеЕщё 293 новостей

У семей с детьми от 3 до 16 лет, которые до сих пор не подавали заявление на получение «путинских» выплат, есть еще 24 дня, чтобы это сделать. Срок истекает 1 октября, напомнили в Пенсионном фонде.

А "Курьер. Среда. Бердск" напоминает, что большинство российских родителей уже получили по 10 000 рублей на детей в возрасте до 16 лет в июне и июле - 20 000 рублей на каждого ребенка. После этого россияне начали просить президента дать денег и в августе на сборы детей в школу. Но этого не произошло - глава государства не сделал никаких заявлений на сей счет. Хотя петицию с соответствующим обращением подписали свыше 273 000 человек.

Кому и сколько дали

В ПФР напомнили, что ежемесячные выплаты по 5000 рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет начали перечислять с апреля этого года. С июня производятся единовременные выплаты в размере 10 000 на детей от 3 до 16 лет.

В июле право на дополнительные 10 000 рублей получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 0 до 16 лет. При этом тем, кто к этому времени уже подал заявления на выплаты в 5000 или 10 000 рублей, эти деньги назначили автоматически.

Семьи с детьми, которые еще не подавали заявление на данные выплаты, могут сделать это до 30 сентября включительно.

Заявление можно заполнить в офисе МФЦ или онлайн на сайте госслуг. Родитель должен иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, его СНИЛС, реквизиты счета. Если на выплату претендует опекун, то дополнительно нужно предоставить подтверждающий документ об опеке.

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От редакции

Вы получили все деньги от президента?

Аноним, 06 сентября 2020 19:18
НВР:
В июне и в июле по 10000,а в августе пока нет данных.

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