Верка Сердючка выпустила новый альбом "Sexy"

В мини-альбоме четыре трека

Верка Сердючка (творческий псевдоним Андрея Данилко) выпустила англоязычную пластинку "Sexy" после 12-летнего перерыва.

В мини-альбоме четыре трека: "Make it rain champagne" (был представлен раньше), "Swedish lullaby", "Sexy" и "Disco kicks".

Рассказывая про свою новую работу порталу Wiwibloggs, Данилко отметил, что все четыре композиции призваны подарить людям солнечный свет в этот темный год.

"Sexy” – наше посвящение все фанатам "Евровидения" в благодарность за их тепло и поддержку, которые они оказывали нам все эти годы. Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского еще никому не вредил!" — рассказал он.

Последняя на данный момент пластинка Верки Сердючки “Doremi doredo” вышла в 2008 году.

Источник: ria.ru