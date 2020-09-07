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Общество / Стиль жизни

Верка Сердючка выпустила новый альбом "Sexy"

15:15 07.09.2020 Фото: instagram.com
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Новый альбом зажигательной Сердючки вышел после 12-летнего перерыва.

Верка Сердючка выпустила новый альбом Sexy
В мини-альбоме четыре трека

Верка Сердючка (творческий псевдоним Андрея Данилко) выпустила англоязычную пластинку "Sexy" после 12-летнего перерыва.

В мини-альбоме четыре трека: "Make it rain champagne" (был представлен раньше), "Swedish lullaby", "Sexy" и "Disco kicks".
Рассказывая про свою новую работу порталу Wiwibloggs, Данилко отметил, что все четыре композиции призваны подарить людям солнечный свет в этот темный год.

"Sexy” – наше посвящение все фанатам "Евровидения" в благодарность за их тепло и поддержку, которые они оказывали нам все эти годы. Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского еще никому не вредил!" — рассказал он.
Последняя на данный момент пластинка Верки Сердючки “Doremi doredo” вышла в 2008 году.

Источник: ria.ru

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