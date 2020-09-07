Экстренно эвакуировали Петросяна и Винокура с выступления в Сочи

"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — написал Винокур в Instagram, прикрепив видео инцидента.

Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи

Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи.

Отмечается, что артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.

"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — написал Винокур в Instagram, прикрепив видео инцидента.

На записи видно, что ведущему пришлось прервать выступление Петросяна, после чего и артисты, и зрители покинули зал.

Сотрудники правоохранительных органов проверили помещение, однако ничего мешающего концерту не нашли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Не стареют душой ВЕТЕРАНЫ!! Юморина-Сочи!!!🌹🙏🌹🙏🌹🙏🚀💃🏿🍷🚑🎶👍👏👏👏❤️ Публикация от Владимир Винокур (@vladimir_vinokur) 4 Сен 2020 в 4:26 PDT

Источник: ria.ru