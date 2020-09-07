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Экстренно эвакуировали Петросяна и Винокура с выступления в Сочи

15:21 07.09.2020 Фото: АГН "Москва"
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"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — написал Винокур в Instagram, прикрепив видео инцидента.

Экстренно эвакуировали Петросяна и Винокура с выступления в Сочи
Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи

Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи.
Отмечается, что артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.
"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — написал Винокур в Instagram, прикрепив видео инцидента.

На записи видно, что ведущему пришлось прервать выступление Петросяна, после чего и артисты, и зрители покинули зал.
Сотрудники правоохранительных органов проверили помещение, однако ничего мешающего концерту не нашли.

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Не стареют душой ВЕТЕРАНЫ!! Юморина-Сочи!!!🌹🙏🌹🙏🌹🙏🚀💃🏿🍷🚑🎶👍👏👏👏❤️

Публикация от Владимир Винокур (@vladimir_vinokur)

Источник: ria.ru

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От редакции

Любите ветеранов-юмористов?

Аноним, 07 сентября 2020 15:36
Это наверное часть шоу

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