Пошаговая инструкция возведения беседки на участке

Если на дачном участке установить беседку, то она точно станет самым посещаемым местом за пределами основного дома.

Если на дачном участке установить беседку, то она точно станет самым посещаемым местом за пределами основного дома

Самый простой вариант – приобрести готовую конструкцию из металла, дерева или современных пластиковых и композитных материалов. Ну а для тех, у кого в кладовке есть пара горстей гвоздей, пачка черепицы и, главное, желание сделать все своими руками, специалист службы технической поддержки торговой сети "Технониколь" Станислав Гапеев подготовил пошаговую инструкцию по возведению беседки.

Шаг первый – эскиз

Шаг очень важный. Если вы обладаете талантом художника-конструктора, то все в ваших руках. В противном же случае, стоит найти того, кто с ваших слов нарисует беседку мечты. Ну и всегда можно зайти в интернет, найти там готовые беседки и эскизы и адаптировать их под ваши требования.



Если вы непрофессионал, то, очевидно, что каркасная беседка прямоугольной формы с двускатной крышей – это самый простой и надежный вариант для самостоятельного возведения. В таком случае варианты совершения ошибок минимальны.

Рассчитать, сколько понадобится строительных материалов для объекта, можно при помощи строителей или специальных калькуляторов. Так можно избежать необоснованных растрат.

Шаг второй – определение места расположения беседки

Расположение беседки стоит планировать с учетом ее размеров и удаленности от границы с соседями, дома и бани. Эти пункты регламентируется документами СНиП 30-02-97, СНиП 2.07.01-89 и СП 53.13330.2011, СП 30-102-99, СП 42.13330.2011.

Чтобы жить с соседями в мире, и не привлекать внимание контролирующих органов, обязательно обратите внимание на следующие пункты:

- В случае если беседка будет располагаться близко к пограничной зоне, важно, чтобы не ближе, чем на 1 метр. При этом край крыши должен заканчиваться не менее, чем на 0,5 метра до границы, а скат ни в коем случае не направляться в сторону соседей.

- Если внутри беседки планируется зона барбекю, то добавляются условия пожарной безопасности. В этом случае от соседского дома беседка должна отдаляться не менее, чем на 8 метров и не менее, чем на 6 метров от своего дома. Печная труба должна подниматься выше окон.

Шаг третий – фундамент



Как и дом, беседка начинается c фундамента.Самый простой и распространенный вариант фундамента – столбчатый. Его вполне можно возвести из оставшегося полнотелого кирпича. Для этого необходимо выкопать приямки (углубление в земле, сделанное для какой либо цели – прим. ред.) глубиной не более 50 см, и выложить столбы из кирпича. Высота столбов около 20 см над уровнем земли.Пример столбчатого фундамента

Альтернативой могут выступить винтовые сваи. В то время как ленточный фундамент или монолитная плита будут излишне затратными, если речь идет о небольшой беседке.

Шаг четвертый – устройство основания беседки

Здесь оптимальный вариант – деревянный брус 100х100 миллиметров или 150х150 миллиметров. Брус – это природный надежный материал с достаточной прочностью. Для его обработки и сборки не требуется специальных навыков и оборудования. Все, что понадобится, – пила, молоток и крепежи.

Брус укладывается на столбы через прослойку гидроизоляционного битумного или битумно-полимерного материала. Между собой наружный брус (обвязка) скрепляется вполдерева с помощью анкеров и гвоздей (врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом по принципу конструктора: на концах обеих деталей вырезают углубления по ширине ответной детали и "защелкивают" – прим. ред.).

Внутренний брус укладывается аналогично на столбы и закрепляется к наружному с помощью перфорированного крепежа и саморезов.

Шаг пятый – монтаж вертикальных стоек каркаса

Каркас из стоек выполняют из такого же бруса 100х100 миллиметров. После выставления его по уровню стойки временно закрепляют вспомогательными укосинами, которые убираются после верхней обвязки.

Пример сборки основания беседки из бруса, установки вертикальных стоек и застилки пола

Шаг шестой – пол

Пол застилаем половой доской 40 миллиметров. Доска укладывается не плотно, с зазором 5 миллиметров, чтобы уходила вода и было проветривание после осадков. Также отличная альтернатива обычной деревянной доске – это террасная доска из древесного композита. Она уже окрашена в массе, не боится влаги и перепада температур и служит ощутимо дольше, а монтаж осуществляется практически как детский конструктор с помощью специальных кляммеров.

Шаг седьмой – верхняя обвязка

Верхняя обвязка практически зеркально повторяет нижнюю по периметру и собирается из такого же бруса 100х100 миллиметров (см. фото).

Верхняя обвязка беседки

Шаг восьмой – сборка стропильной системы из доски 100х50мм

Фермы для двускатной кровли проще собрать на земле и поднимать и устанавливать в готовом виде.

Монтаж фермы для двускатной кровли

После монтажа стропил под гибкую черепицу наколачивается брус 50х50 миллиметров с шагом 500 миллиметров и укладывается девятимиллиметровая ОСП плита. Завершающий этап – монтаж гибкой черепицы.

Под металлочерепицу достаточно наколотить брус 50х50 мм с шагом 330 миллиметров (может измениться в зависимости от профиля черепицы) и можно укладывать листы металлочерепицы.

Облицовка двускатной кровли гибкой черепицей

Полезный совет: кровля должна визуально перекликаться с кровлей основного дома, чтобы гармонировать и составлять архитектурный ансамбль.

Шаг девятый – заполнение каркаса



Для открытой беседки высота заполнения от пола обычно находится на отметке 1,0-1,2м, на этой высоте хорошо установить широкие перила, чтобы можно было опереться или поставить чашку с чаем. Само заполнение снаружи можно выполнить из ОСП плит и обшить фасадной плиткой Hauberg, что обещает интересные цвета и формы, и сохранение вида на всем продолжительном сроке службы. Изнутри беседку стоит обшить вагонкой.Заполнение каркаса беседки

Шаг десятый – покраска дерева

Все скрытые деревянные элементы необходимо обработать антисептиками до монтажа. А видимые части обработать цветными пропитками. Современные пропитки помимо защиты дерева выделяют текстуру дерева, что подчеркивает рисунок. Расход антисептиков на один слой – от 120 миллилитров на квадратный метр. Рекомендуется наносить не менее двух слоев. Полное высыхание до 48 часов.

Обработка беседки антисептиками и цветными пропитками

Ну вот и все! Остается только занести стол, стулья и угощать близких и гостей чаем из самовара.

Источник: realty.ria.ru