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Астролог Павел Глоба назвал 3 знака зодиака, у которых к концу сентября закончатся все неудачи и в жизни наступит белая полоса

11:55 07.09.2020 Фото: pixabay.com
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Павел Глоба отметил, что сентябрь будет позитивным для всех знаков Зодиака. Он станет тем периодом, в который хорошо заняться своим здоровьем и больше гулять.

Астролог Павел Глоба назвал 3 знака зодиака, у которых к концу сентября закончатся все неудачи и в жизни наступит белая полоса
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые забудут беды и заживут в этом сентябре счастливо

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые забудут беды и заживут в этом сентябре счастливо. Осень для них поставит точку в череде неудач. Начнется белая полоса и проблемы разрешатся сами.

Павел Глоба отметил, что сентябрь будет позитивным для всех знаков Зодиака. Он станет тем периодом, в который хорошо заняться своим здоровьем и больше гулять. Ссор надо стараться избегать. Финансовые вопросы будут решаться легко. Но есть три знака Зодиака, которым повезет особенно, сообщил Павел Глоба . Они забудут беды и заживут в этом сентябре счастливо.

Близнецы – их ждут большие перемены. Прежде всего, в работе, где появятся новые возможности для заработка и карьеры. Глоба советует Близнецам игнорировать мелкие неприятности - не стоит размениваться на мелочи, когда впереди крупные достижения.

В жизни Тельцов в сентябре может появиться важный человек. Возможна как встреча любимого человека, так и пополнение в семье. Вообще сентябрь для Тельцов богат на приятные сюрпризы, говорит Павел Глоба.

Дев этой осенью ждет переворот в мировоззрении. Им стоит стать мягче и терпимее к окружающим. Отношения с близкими сразу наладятся, и в душе восстановится гармония. Вы почувствуете, что можете все, и удача будет сопутствовать во всех делах.

Источник: mk.ru

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