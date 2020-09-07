Аннулировали кредитные каникулы у 15 тыс. россиян

Проблема заключается в том, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу.

Каникулы закончились

В августе банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы, которые весной ввел президент для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Проблема заключается в том, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу. Это следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Теперь финансовые организации могут потребовать разового внесения всех просроченных платежей или начислить пени и ухудшить кредитную историю, пояснили юристы. В банках «Известия» уверили, что напоминают клиентам о предоставлении документов по почте, СМС и телефону, но некоторые граждане не хотят идти на контакт.

Шаг назад

К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России. Это порядка 4% от всех заявок.

У граждан есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих сокращение дохода на 30% по сравнению со средним показателем за прошлый год. Закон предусматривает еще месяц, если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в срок, напомнили «Известиям» в Банке России. В регуляторе пояснили: большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись.

В первой половине августа в отчетности банков зафиксирован рост аннулированных кредитных каникул, к концу месяца их стало больше, отметили в ЦБ.

Количество удовлетворенных требований по состоянию на 26 августа составило 205,1 тыс. по договорам на общую сумму свыше 81 млрд рублей. Это 57,9% от всех рассмотренных в рамках 106‑ФЗ, говорится в документах Центробанка. Оставшиеся 40% запросов еще остаются в «зоне риска»: граждане могут не успеть вовремя подтвердить свое право на приостановку выплат по кредиту.

— Банк России еще в июне рекомендовал кредитным организациям поддерживать коммуникацию с заемщиком, чтобы он понимал, что от него ждут подтверждающие документы, — подчеркнули в регуляторе.

В практике ЦБ в основном банки идут навстречу заемщикам: предоставляют клиентам кредитные каникулы, даже если их доход снизился менее чем на 30%; отменяют каникулы, но не начисляют штрафы; переводят получателей ссуд на внутренние программы реструктуризации. Однако, по информации ряда кредитных организаций, некоторые подавшие заявления на эту меру поддержки вообще не выходят на связь.

В Банке России напоминают: финорганизациям следует учесть все обстоятельства клиентов, а гражданам — принимать во внимание, что намеренное неисполнение взятых на себя долговых обязательств впоследствии может обернуться серьезными проблемами для кредитной истории.

Если за установленный период заемщик так и не направил документы, то льгота отменяется. Кредитное обязательство продолжает действовать на условиях, установленных на момент подачи заявления за несколько месяцев до этого, то есть как будто послаблений по выплатам за весь это период не было, пояснил старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Максим Барышев.

— Кредитор вправе произвести перерасчет начислений по ссуде и потребовать погашения всех платежей, которые полагались за время с подачи заявления. Банк также может начислить пени и неустойки по кредиту, а кроме того, направить информацию о просрочке по займу в БКИ, что в последствии приведет к ухудшению кредитной истории заемщика, — подчеркнул Максим Барышев.

Чья это проблема

В Сбербанке «Известиям» подтвердили, что некоторым заемщикам пришлось аннулировать заявления на кредитные каникулы. Причина — в абсолютном непредоставлении клиентом документов либо в снижении дохода менее чем на 30%, пояснили в там.

— В течение положенных по закону 90 дней клиенту несколько раз напоминается о предоставлении документов через СМС или звонки. Во время разговора банк уточняет жизненную ситуацию клиента, возможность предоставить документы, обсуждает дальнейшую тактику работы. Многое зависит от готовности заемщика к диалогу. К сожалению, встречается и неготовность клиентов обсуждать этот вопрос, их неконтактность, — подчеркнули в Сбербанке.

Росбанк сообщает клиентам о необходимости предоставить документы через СМС и по почте, рассказали «Известиям» в кредитной организации. ВТБ ежемесячно напоминает заемщикам о подтверждении права на льготу. Если этого не сделано, то банк направляет уведомление и отключает программу, сообщили «Известиям» там. Представитель Райффайзенбанка уверил, что кредитная организация находится в постоянном контакте с клиентами.

В РНКБ «Известиям» сообщили, что одобрили порядка 67% заявлений на кредитные каникулы, а в Ак Барс Банке — около 60%.

В условиях экономических проблем из-за COVID-19 доля аннулированных заявок в 4% от общего числа довольно мала, считает начальник управления развития продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. По его словам, риск увеличения доли отказов сохраняется, поскольку остается мало времени на подачу документов.

Они позволяют малому бизнесу экономить на экстренном пополнении оборотных средств

— Из-за карантинных ограничений весной клиенты не могли прийти в офис банка, где им разъяснили бы порядок действий, перечислили нужные документы и донесли информацию о рисках. Вся ответственность практически легла на плечи заемщика. Банковскому сообществу необходимо повышать финансовую грамотность населения, чтобы снизить число отказов по востребованным продуктам, — считает Мурад Шихмагомедов.

Подтверждение кредитных каникул нужно в первую очередь заемщику, а не банку: финорганизация должна получать прибыль, а не нести затраты на информационную кампанию, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. С другой стороны, по его словам, банку не всегда выгодно заниматься взысканием, а передавая договор коллекторам он зарабатывает не более 10% от суммы.

Источник: Известия