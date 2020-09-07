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Православие принял актер Жерар Депардье

11:32 07.09.2020 Фото: wikimedia.org
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Представитель храма сказал, что "не может назвать имя, которое Депардье получил при крещении".

Православие принял актер Жерар Депардье
На церемонии присутствовали близкие друзья артиста
Сюжет: Православные обряды
Православие принял актер Жерар Депардье

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Церемония проходила в русском соборе в Париже

Французский актер, российский гражданин Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского, расположенном в историческом центре Парижа. Об этом корреспонденту сообщили в субботу в храме.

"В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье", - сказал представитель собора. Он отметил, что на церемонии присутствовали близкие друзья артиста.

При этом представитель храма сказал, что "не может назвать имя, которое Депардье получил при крещении". "Это было неожиданным событием, но очень приятным", - отметил священнослужитель. При этом он подчеркнул, что пока не готов сообщить другие подробности церемонии.

За свою карьеру Депардье, которому сейчас 71 год, снялся в 200 фильмах, в том числе в российско-французской картине о Григории Распутине, играл в театре. Он удостоен различных премий, включая "Золотой глобус", награды Венецианского и Московского международного кинофестивалей.

Французский актер получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ заслугами Депардье перед российской культурой.

Источник: tass.ru

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