Приметы 7 сентября – Варфоломеева дня и Тита Листопадника: Как в этот день можно загадать заветное желание

К этому дню завершается грибная пора

7 сентября Православная церковь почитает память апостола от семидесяти – Тита, который был учеником апостола Павла и первым епископом Крита. Изначально он был язычником, но потом уверовал во Христа и сопровождал апостолов Варнаву и Павла на Иерусалимский сбор. Тит был свидетелем страданий и смерти Спасителя, Его чудесного Воскресения и Вознесения на Небо.

От апостола Павла Тит принял крещение и стал его ближайшим учеником. Он сопровождал его в миссионерских путешествиях, выполнял данные им поручения. Апостолом Павлом он был рукоположен во епископа Критского. Тит мудро управлял своей паствой, просвещал язычников, обладал даром чудотворений. Умер в глубокой старости.

Ещё 7 сентября отмечается перенесение мощей Варфоломея – одного из двенадцати апостолов. Он вместе с апостолом Филиппом проповедовал Евангелия в Сирии и Малой Азии, где они перенесли много скорбей и напастей. Их заключали в темницу и побивали камнями. В Иераполе святых приговорили к распятию. Апостола Филиппа вознесли на крест вниз головой. Когда началось сильное землетрясение, люди испугались и стали снимать апостолов. Варфоломей остался жив, а Филипп, который был высоко подвешен – умер. Позже Варфоломей отправился в Индию, где перевел на местный язык Евангелия от Матвея и смог обратить в христианскую веру многих язычников. Также он посетил Великую Армению, где сотворил много чудес. Языческие жрецы схватили проповедника и распял вниз головой. Но и на кресте он возвещал людям благую весть о Спасителе. Тогда с мученика содрали кожу и отсекли главу.

7 сентября: традиции и обычаи дня

К этому дню завершается грибная пора. В народе говорили: «Тит последний гриб растит». С самого утра люди собирали лукошки и котомки и отправлялись в лес. Считается, что этот день последний, когда грибы пригодны для засолки. Собранные позже грибы не годятся для этого. Их можно употреблять разве что в жаренном или вареном виде.

В почете 7 сентября были не только лесные грибы, но и чайные. Чтобы исполнилось заветное желание на рассвете его нужно нашептать на баночку с чайным грибом и тогда оно обязательно сбудется.

Продолжались сельскохозяйственные работы. Грибы грибами, а молотьба за плечами. Крестьяне молотили зерно и сеяли озимые. В садах заканчивали собирать груши и приступали к сбору рябины. Ягоды собирали утром в ясную и сухую погоду. Важно успеть собрать рябину до первых заморозков, чтобы она не потеряла свои целебные свойства. Ягоды собирали кистями и развешивали для хранения в прохладном месте. Ещё рябину сушили. Тогда в ней остается максимум полезных веществ.

7 сентября начинается настоящий листопад. По его характеру судили о погоде на ближайшее время. Если листья падают на землю «лицом» вверх, то скоро похолодает, а зима будет суровой. Если «лицом» вниз, то тепло продержится долгое время.

Этот день благополучный для совершения покупок и поездок, а вот заниматься постройкой дома 7 сентября не стоит. По примете, здание долго не простоит. Также на Тита не стоит проводить магические обряды, если за окном идет дождь. В противном случае дождевая вода всё смоет и никакого эффекта от ритуалов не будет.

Чтобы быть весь год здоровым и бодрым, утром нужно умыться водой, в которой всю ночь находился какой-то серебряный предмет, или же сходить в течение дня в баню.

7 сентября: приметы и поверья

Много зерна получилось намолотить – зима будет холодной и суровой.

Богатый урожай грибов – к затяжной зиме.

Перелетные птицы на землю садятся – к ясной и теплой погоде, на крыши домов – к ненастью.

Маленьких детей в этот день в лес брать нельзя, иначе их леший может украсть.

Человек, родившийся 7 сентября, обретет своё счастье в зрелые годы. Ему следует носить кошачий глаз и янтарь.

Источник: vsyamagik.ru