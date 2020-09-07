Отправят в колонию на 8 лет за смертельное ДТП, уверен Ефремов

Ефремов считает, что его осудят на восемь лет колонии

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, считает, что его осудят на восемь лет колонии.

"Я думаю, что восемь лет", - сказал он в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, кадры которой были показаны в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. Разговор, по данным телеканала, состоялся дома у актера перед его выступлением с последним словом в суде. Пашаев считает, что суд назначит шесть лет лишения свободы.

По мнению адвоката, это будет образцовая колония. "Если я там еще концерт дам, то совсем будет хорошо", - отвечает на это Ефремов.

На уточняющие вопросы Пашаева он признается, что действительно ничего не помнит о дне ДТП, так как до этого пил. "Я проснулся рано. Я сразу засадил [выпил]. Мне следователь [потом] сказал, чтобы восстановить память, надо выпить бутылку водки", - рассказал Ефремов. Вместе с тем он утверждает, что никогда в таком состоянии за руль не садился. "Когда я так напивался, я никогда за руль не садился. Я за рулем более 30 лет. И вот на 33-й год как на крест на Смоленской площади", - сказал Ефремов.

Собеседники обсуждали предстоящие прения, Пашаев жаловался, что суд так и не назначил биологическую экспертизу подушки безопасности с пассажирского сиденья, что могло бы подтвердить невиновность артиста. "Может, без биологии вину признать? Достали. А может расстрелять меня?" - добавил Ефремов. Он также сообщил, что его детям приходят СМС с угрозами. "Травят мою семью. Я думал, что в суд приду, и это прекратится", - сказал актер.

Выступая с последним словом в суде в четверг, Ефремов признал вину и раскаялся. Гособвинение запросило для актера 11 лет колонии общего режима. Потерпевшие это требование поддержали. Пашаев попросил назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор актеру будет оглашен 8 сентября. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Источник: ТАСС