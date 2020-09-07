За бордель с проститутками парочке сутенеров дал по 3 года лишения свободы условно суд Бердска

Публичный дом просуществовал в Бердске полтора года на съемной квартире. Татьяна Горобец и Андрей Павлученко осуждены за организацию проституции и вовлечение в нее. Но освобождены прямо в зале суда.

Сутенеры до приговора находились под стражей

Бердский городской суд 4 сентября 2020 года вынес приговор парочке сутенеров.

39-летней Татьяне Горобец и 36-летнему Андрею Павлученко инкриминировали по три эпизода по п. «в» ч. 2 ст. 240 и ч. 1 ст. 241 УК РФ. Во время расследования уголовного дела и судебного следствия они находились под стражей.

Судья Екатерина Белова признала обоих виновными и приговорила Горобец и ее подельника к 3 годам лишения свободы каждого условно с испытательным сроком 3 года. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова, подсудимые освобождены из-под стражи в зале суда.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что бордель, где предоставляли за деньги интимные услуги, парочка организовала прямо в квартире — ее для жриц любви арендовали. Притон с проститутками работал больше года — с июля 2018-го по декабрь 2019 года. Клиентов привлекали с помощью визиток, в них указывали номера телефонов. Судя по всему, бизнес работал успешно. «Работницами» борделя были три женщины, все совершеннолетние.

Санкции статей Уголовного кодекса, которые вменяют сутенерам, предусматривают наказание до 6 лет лишения свободы (ст. 240) и до 5 лет колонии или штраф до 500 тыс. рублей (ст. 241).