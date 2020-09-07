Новые люди представили в Новосибирске масштабный проект благоустройства озера

Активисты партии «Новые люди» представили проект благоустройства озера в Ленинском районе столицы Сибири. Они предлагают превратить стихийный пляж в полноценную зону отдыха для всех жителей и гостей города.

Флагманский проект "Новое озеро" от партии "Новые люди"

5 сентября на пресс-конференции в Новосибирске руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков рассказал о свежих данных опроса общественного мнения. Согласно исследованию ВЦИОМ от 30-31 августа новые люди уверенно преодолевают 5-ти процентный барьер. Более того, судя по устойчивой динамике роста партийного рейтинга, новая политическая сила имеет хорошие шансы на финише предвыборной гонки обойти своих ближайших оппонентов.

Другой темой встречи с прессой и сообщества блогеров стали проекты новой партии. Лидер партийного списка в Новосибирске, Дарья Карасева, представила флагманский проект по созданию общественного пространства европейского уровня. Новая рекреационная зона будет создана в юго-западном жилмассиве Новосибирска на территории, прилегающей к местному озеру.

На протяжении десятилетий этот объект, несмотря на своё выгодной расположение и огромный рекреационный потенциал, приходил в запустение, превращаясь буквально в помойную яму. Решение спасти озеро было принято по итогам встреч с жителями Новосибирска, которые устали обивать пороги «больших» кабинетов с просьбой навести порядок на этой территории.

- Проект предусматривает очистку озера и его берегов от мусора, создание условий для бережного отношения горожан к экологии. Будет установлен регламент, который не позволит загрязнять озеро, - рассказала Карасева. – Да, проект масштабный – такие сейчас по силам разве что Москве... Но мы уверены, что и в столице Сибири данную идею можно реализовать. Для этого необходимо, прежде всего, изменить подход: хватит вкладывать в Москву, пора начинать вкладывать в Новосибирск и область.

Автором идеи проекта «Новое озеро» стал активист и волонтер партии Данил Кожевников, а воплотить собранные им пожелания жителей в полноценный проект помогла команда профессиональных архитекторов из Москвы под руководством доцента МАРХИ Сергея Чуракова.

В презентации, которую представили журналистам на пресс-конференции, по словам архитектора Екатерины Цветниковой, в деталях учтены все нюансы, которые попросили учесть новосибирцы. Это современные набережные, кафе с обзорными площадками, лодочная станция, детские игровые клубы, залы для лекций и кинопоказов, а также особая изюминка – конно-спортивный клуб и «паутина» маршрутов для верховых прогулок.

В сентябре «Новые люди» поспорят за мандаты в Законодательном собрании Новосибирской области. Выборы пройдут три дня – с 11 по 13 сентября. Областная избирательная комиссия зарегистрировала десять списков кандидатов от политических партии. В их числе Российская экологическая партия «Зеленые», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «За правду», «Партия роста», «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Родина», ЛДПР и КПРФ.