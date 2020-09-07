Около двух десятков машин пробили колёса за выходные на трассе в Бердске

Хозяева повреждённых авто готовят иски в суд, но пока не знают, на кого. — Десятки автомобилей в день на протяжении недели пробивают колеса на железнодорожном переезде возле «Чалдона», — констатирует один из них в паблике АвтоБердск. — Каждый день сотрудники ГИБДД составляют протоколы на произошедшие ДТП. Вчера, например, «Тойота» разбила литье на двух колёсах, в итоге после оформления ДТП сотрудниками ГИБДД автомобиль уехал на эвакуаторе. Ответственные лица не действуют, считают автомобилисты. Во всяком случае, по их наблюдениям, за выходные ямой на железнодорожном пути в районе БХК на федеральной трассе, проходящей через Бердск, никто из руководителей дорожных служб так и не обеспокоился. Водители готовят иски. Однако пока им непонятно, к кому их относить — к местным властям, РЖД или Новосибирскавтодору. — Это компетенция последней организации и ГИБДД, — сообщает Николай, один из самых информированных комментаторов, — поскольку это федеральная трасса. Им и надо указать на недостаточно безопасное дорожное покрытие. Только делать надо все письменно. Редакция «Свидетеля» просит расценивать данную публикацию в качестве официального запроса и устранить указанное дорожное безобразие незамедлительно.
Хозяева повреждённых авто готовят иски в суд, но пока не знают, на кого.
— Десятки автомобилей в день на протяжении недели пробивают колеса на железнодорожном переезде возле «Чалдона», — констатирует один из них в паблике АвтоБердск. — Каждый день сотрудники ГИБДД составляют протоколы на произошедшие ДТП. Вчера, например, «Тойота» разбила литье на двух колёсах, в итоге после оформления ДТП сотрудниками ГИБДД автомобиль уехал на эвакуаторе.
Ответственные лица не действуют, считают автомобилисты. Во всяком случае, по их наблюдениям, за выходные ямой на железнодорожном пути в районе БХК на федеральной трассе, проходящей через Бердск, никто из руководителей дорожных служб так и не обеспокоился. Водители готовят иски. Однако пока им непонятно, к кому их относить — к местным властям, РЖД или Новосибирскавтодору.
— Это компетенция последней организации и ГИБДД, — сообщает Николай, один из самых информированных комментаторов, — поскольку это федеральная трасса. Им и надо указать на недостаточно безопасное дорожное покрытие. Только делать надо все письменно.
Редакция «Свидетеля» просит расценивать данную публикацию в качестве официального запроса и устранить указанное дорожное безобразие незамедлительно.