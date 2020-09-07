Кому и где поставят бесплатную прививку от гриппа взрослым и детям в 2020 году в Бердске

Медики вакцинируют часть горожан прямо на рабочем месте. Но только там, где есть такая возможность.

Вакцина от гриппа уже поступила в Бердск

О вакцинации от гриппа в Бердске сегодня, 7 сентября, рассказала главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская. По ее словам, ситуация по коронавирусу непрогнозируемая, а осенние холода повышают риск заболеваемости ОРВИ и сезонного гриппа.

- Обязательной прививки от коронавируса пока нет. Есть рекомендованная группа – это врачи и педагоги. Но эта прививка ставится на добровольных началах. На территории уже фиксируется сезонный грипп. Иммунитет вырабатывается в течение 3 недель, поэтому необходимо, если уже потребуется постановка вакцины от коронавируса, то не ранее, чем через 28 дней, - отметила Алла Дробинская.

По словам Аллы Николаевны, со своей вакциной на прививку приходить не стоит. Ведь вакцина - это иммунобиологический препарат, который имеет определенные требования по хранению, сертификации и сроку годности.

Стоит отметить, что прививка от гриппа в 2020 году положена 69 000 бердчан, из них почти 17 000 - дети.

- Вакцину для взрослого населения мы получили в пятницу - это «Солигрипп» и «Флю-М». Отечественные вакцины не отличаются от импортной. И первая вакцина от коронавируса зарегистрирована на территории России. Мы подготовили два прививочных кабинета на ул. Островского, 53, и на ул. Боровой, 109, работают с 8.00 часов до 20.00 часов, а в субботу с 9.00 до 15.00 часов. Дополнительно мы включаем процедурные кабинеты, но после проведения анализов и лечения, с 13.00 до 20.00 часов процедурный кабинет вместе с прививочным будут заниматься иммунизацией населения, - рассказала Алла Николаевна.

При этом медики Бердска вакцинируют часть горожан прямо на рабочем месте. Но только там, где есть такая возможность. Что касается детей, то они получат прививку от гриппа в школах и детсадах.

- Чтобы избежать очередей в прививочные кабинеты, рекомендовано вакцинироваться через своих участковых терапевтов. Напоминаю: пока сохраняются обязательный масочный режим и социальная дистанция. Меры безопасности – персональная ответственность каждого жителя Бердска, - подчеркнула главврач ЦГБ Бердска.

Кроме того, Алла Дробинская заверила - иммунизация пройдет без ажиотажа и очередей.