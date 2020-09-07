Отключат горячую воду в &#171;Родине&#187;, &#171;Гермесе&#187; и почти двух десятках многоквартирных домов в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Отключат горячую воду в &#171;Родине&#187;, &#171;Гермесе&#187; и почти двух десятках многоквартирных домов в Бердске

11:57:409/7/2020
0

<div></div>

Как сообщают в КБУ, отключение в Микрорайоне произойдёт из-за замены запорной арматуры в ЦТП-7А.

— Горячей воды не будет 8 сентября с 9 до 11 часов у потребителей по адресам: Красная Сибирь, 109, 117, 119, 121, 123, 111; Лунная, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 11а; ДК «Родина», детсад № 26; торговый центр «Гермес», — перечисляет пресс-служба Комбината бытовых услуг.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскМокрый снег и гололед: какую погоду обещают синоптики 19 февраля жителям Бердска?
    6:30:02 2/19/2021
    Мокрый снег и гололед: какую погоду обещают синоптики 19 февраля жителям Бердска?
    Великий пост 2021: Когда начнется и как готовиться?
    5:00:56 2/19/2021
    Великий пост 2021: Когда начнется и как готовиться?
    Сын Тарзана станцевал на пилоне с девушкой, как звездный отец
    4:00:50 2/19/2021
    Сын Тарзана станцевал на пилоне с девушкой, как звездный отец
    Лунный календарь благоприятных дней для стрижки волос до конца февраля 2021 года
    3:00:59 2/19/2021
    Лунный календарь благоприятных дней для стрижки волос до конца февраля 2021 года
    19 февраля - День орнитолога в России: История и традиции важной профессиональной даты
    2:00:32 2/19/2021
    19 февраля - День орнитолога в России: История и традиции важной профессиональной даты
    Съемки «Дома-2» на СТС Love остановились
    1:00:54 2/19/2021
    Съемки «Дома-2» на СТС Love остановились
    Кто попадет под санкции ЕС из-за Навального в России, узнал Bloomberg
    11:01:01 2/18/2021
    Кто попадет под санкции ЕС из-за Навального в России, узнал Bloomberg
    Срок получила активистка "Открытой России": Суд впервые вынес приговор по делу о нежелательных организациях
    10:37:38 2/18/2021
    Срок получила активистка "Открытой России": Суд впервые вынес приговор по делу о нежелательных организациях
    Подогреватель еды сломался на космической станции. Ранее выходили из строя туалет и доставка кислорода на МКС
    10:26:48 2/18/2021
    Подогреватель еды сломался на космической станции. Ранее выходили из строя туалет и доставка кислорода на МКС
    71-летняя Алла Пугачева впечатлила дерзким образом в черном мини
    10:20:52 2/18/2021
    71-летняя Алла Пугачева впечатлила дерзким образом в черном мини