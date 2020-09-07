Как сообщают в КБУ, отключение в Микрорайоне произойдёт из-за замены запорной арматуры в ЦТП-7А. — Горячей воды не будет 8 сентября с 9 до 11 часов у потребителей по адресам: Красная Сибирь, 109, 117, 119, 121, 123, 111; Лунная, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 11а; ДК «Родина», детсад № 26; торговый центр «Гермес», — перечисляет пресс-служба Комбината бытовых услуг.
Как сообщают в КБУ, отключение в Микрорайоне произойдёт из-за замены запорной арматуры в ЦТП-7А.
— Горячей воды не будет 8 сентября с 9 до 11 часов у потребителей по адресам: Красная Сибирь, 109, 117, 119, 121, 123, 111; Лунная, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 11а; ДК «Родина», детсад № 26; торговый центр «Гермес», — перечисляет пресс-служба Комбината бытовых услуг.