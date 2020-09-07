"Они молчат, потому что стесняются": Шокирован чистой палатой и заботливым персоналом пульмонологии ЦГБ Бердска пациент. История лечения из первых уст

Бердчанин попал в больницу с высокой температурой и аритмией . Но он признает, в больнице много проблем.

Сегодня мужчина чувствует себя хорошо

6 сентября 2020 года еще один житель Бердска откликнулся на призыв редакции "Курьер. Среда. Бердск" Мужчина, пожелавший остаться инкогнито, рассказал сою историю лечения коронавирусом в ЦГБ Бердска.



История из первых уст

На прошлой неделе я простудился, измерил температуру - большая. На следующие сутки прошла, остался только высокий пульс. Но я же человек мнительный. Поначитался всяких рассказов, о том какая у нас плохая медицинская помощь, ужасные стационары, руки трясутся, а я звоню.

На номере "103" деловой голос все спросил, перепроверил. Проходит 8-10 минут приезжает "скорая". Зашла молодая женщина с огромным жёлтым чемоданом. Когда она его открыла, я ошалел, чего там только нет. Посмотрела, послушала, говорит: «Едем в пульмонологию». Я возмутился, у меня же аритмия. А она так спокойненько: "Не спорьте, может вы и правы, но, если была температура, лучше проверить".

Про девочку эту - столько в ней доброжелательности, столько внимания, трудно даже себе представить, а то, что она рассмотрела, что у меня есть какие-то проблемы с легкими, это вообще профессионализм.

Приезжаем в пульмонологию, а там все в противочумных костюмах, у всех глаза по "пятаку". Осмотрели, положили на третий этаж. Сказали: "полежите здесь, пока не придут результаты анализов". Тут же назначили лечение как при обычной пневмонии, понабежали врачи, медбратья, притащили аппарат кислородный, капельницы какие-то. Пока мне не полегчало, врач от меня не отходила. По крайне мере, заходила часто. Через некоторое время, где-то день-два, пришло заключение, что никакого вируса нет, и меня перевели в общую палату.

Еще один шок - огромная чистая палата и один человек лежит. За время пока я пробыл в больнице, сменилось десятка два персонала. И абсолютно от каждого добро и внимание. Про доктора отдельно сказать хочется. Она из дома звонила, спрашивала: "Ну, как там наш дядька?». Думаю, ну откуда в наших газетах берутся заметки? Напротив в палату перевезли парня, так он первое, что стал делать, так это скандалить.

Мы все люди разные: среди нас есть и те, кто громко скандалят. Может и в правду кого-то обидели, но я хотел сказать за всех, кто тихо молчит, они нас всех спасают.

Я не хочу сказать, что здесь все здорово. В больнице очень много проблем, начиная от туалетов и заканчивая питанием. Но из-за того, что на это обратили внимание, я, думаю, что сейчас ситуация изменится и не затормозит. Важнее другое - такое отношение медицинского персонала, они за нас борются. Из бесед с ними я понял, что эти люди молчат, не потому что им нечего сказать, они просто не умеют этого делать и стесняются.