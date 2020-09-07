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Заразились коронавирусом 50 жителей региона за сутки на 7 сентября. Больных уже 11 777

14:30 07.09.2020 Фото: pexels.com
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Летальных случаев, причиной которых стал коронавирус, за прошедшие сутки на территории региона не зарегистрировано. Всего от коронавируса в Новосибирской области скончались 378 человек.

Заразились коронавирусом 50 жителей региона за сутки на 7 сентября. Больных уже 11 777
Коронавирус отступает

По данным оперативного штаба на утро 7 сентября в регионе зафиксировано 11 777 случаев заражения коронавирусом (+50 за минувшие сутки), в том числе 696 детей. 10 518 пациентов выздоровели (+48 за сутки).

Летальных случаев, причиной которых стал коронавирус, за прошедшие сутки на территории региона не зарегистрировано. Всего от коронавируса в Новосибирской области скончались 378 человек.

В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 2 пациента.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 978.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 408 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 439 442 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 550 жителей региона, 37 646 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 847 обращений, госпитализированы 10 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

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