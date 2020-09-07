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Мастурбировал на уроке при 7-класснице учитель в школе. Девочка сняла видео

14:45 07.09.2020 Фото: кадр видео
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Мать девочки обеспокоена состоянием своего ребенка после полученной психологической травмы, а также возможным давлением со стороны лиц, заинтересованных скрыть данный инцидент. Женщина намерена добиваться законного решения в отношении извращенца.

Мастурбировал на уроке при 7 класснице учитель в школе. Девочка сняла видео
Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера

В редакцию RG62.iNFO передали видео, снятое 13-летней ученицей Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области.

Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.

По окончании урока девочка, находясь в шоковом состоянии, сообщила маме о произошедшем. Прибывшая в школу мать, убедившись в правдивости слов дочери, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Во время ожидания прибытия сотрудников полиции, руководство школы пыталось убедить родительницу не выносить «сор из избы».

Как стало известно, подобные действия преподаватель совершал и ранее в присутствии школьницы, однако у ребенка не было доказательств, и, опасаясь, что ее словам не поверят, никто никуда не обращался.

Ранее у девочки был кнопочный телефон без возможности снимать видео. Когда появилась такая возможность, школьница сделала подтверждающую ее слова видеозапись. Видео имеется в распоряжении редакции.
Прибывшие в школу сотрудники полиции, провели необходимые оперативные мероприятия в присутствии понятых.

Мать девочки обеспокоена состоянием своего ребенка после полученной психологической травмы, а также возможным давлением со стороны лиц, заинтересованных скрыть данный инцидент. Женщина намерена добиваться законного решения в отношении извращенца.

Редакция проведет собственное журналистское расследование и направляет заявления о проверке фактов, изложенных в данной публикации и принятии мер, в соответствии с законами РФ губернатору Рязанской области, в УМВД по Рязанской области, прокуратуру Рязанской области, СУ СК РФ по Рязанской области.

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От редакции

Жесть?

Аноним, 07 сентября 2020 15:25
Девочка в шоковом состоянии сняла на видео...

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