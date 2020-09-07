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Кто получит «путинские» 20 000 и 15 000 рублей на детей от 0 до 16 лет разъяснили в ПФР

17:52 07.09.2020, Виктория Грек Фото: Pixaby
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"Если вы по каким-то причинам еще не написали заявление на 5000 рублей и 10 000 рублей и если не успеваете до 30 сентября, то списки таких граждан будут отрабатываться отдельно" - уверила начальник Управления ПФРФ в Бердске.

Кто получит «путинские» 20 000 и 15 000 рублей на детей от 0 до 16 лет разъяснили в ПФР
До 30 сентября нужно успеть подать заявление надетские выплаты
Сюжет: Все пособия Путина
Кто получит «путинские» 20 000 и 15 000 рублей на детей от 0 до 16 лет разъяснили в ПФР

Кто получит «путинские» 20 000 и 15 000 рублей на детей от 0 до 16 лет разъяснили в ПФРВсе выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублейЕщё 293 новостей

До 30 сентября родители могут реализовать свои права на получение «путинских» выплат. Для этого необходимо подать заявление на получение ежемесячных пособий на детей до 3 лет или единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет до 30 сентября.

Начальник Управления ПФРФ в г.Бердске Елена Чуль рассказала редакции «Курьер. Среда. Бердск», какова ситуация с начислением данных выплат на сегодняшний день в нашем городе:
-По заявлениям бердчан нами отработано 100% объема, то есть все, кто подавали заявления, деньги уже получили. Если смотреть количественно, то это около 98% населения, кому полагаются данные выплаты. Я думаю, деньги всем нужны. И тем, кто по какой-либо причине еще не подали заявления, вполне успеют. Но затягивать не стоит! Если же деньги до конкретного адресата не дойдут вовремя по каким-либо причинам, нам из Москвы «спустят» списки и они будут отработаны в полном объеме. То есть по каждому вопросу будет частное решение и каждая нестандартная ситуация тоже будет решена.

Справка
Право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей имеют семьи, которые воспитывают детей в возрасте до 3 лет. Кроме того, несовершеннолетние должны быть рождены с 1 апреля 2017 года до 30 июня 2020. Те, кто успеет подать заявление, получат выплату единовременным платежом за каждый месяц с апреля по июнь по 5 тысяч. Общая сумма пособия составит 15 тысяч рублей.
Семьи, воспитывающие детей, которым с 11 мая по 30 июня текущего года исполнилось от 3 до 16 лет, имеют право на выплату в размере 10 тысяч рублей Она выплачивается дважды, общая сумма составит 20 тысяч рублей.
Ещё одна выплата доступна на детей, которым исполнилось или исполнится 3 года в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года. Семьи могут претендовать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Оформить пособия можно как дистанционно, так и в ПФР или МФЦ. Электронное заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для детей в возрасте 3-16 лет можно подать через портал госуслуг. Ежемесячную выплату за три месяца с апреля по июнь в размере 15 тысяч для детей до 3 лет — через портал госуслуг или личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР.

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