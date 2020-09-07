Кто получит «путинские» 20 000 и 15 000 рублей на детей от 0 до 16 лет разъяснили в ПФР

До 30 сентября родители могут реализовать свои права на получение «путинских» выплат. Для этого необходимо подать заявление на получение ежемесячных пособий на детей до 3 лет или единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет до 30 сентября.
Начальник Управления ПФРФ в г.Бердске Елена Чуль рассказала редакции «Курьер. Среда. Бердск», какова ситуация с начислением данных выплат на сегодняшний день в нашем городе:
-По заявлениям бердчан нами отработано 100% объема, то есть все, кто подавали заявления, деньги уже получили. Если смотреть количественно, то это около 98% населения, кому полагаются данные выплаты. Я думаю, деньги всем нужны. И тем, кто по какой-либо причине еще не подали заявления, вполне успеют. Но затягивать не стоит! Если же деньги до конкретного адресата не дойдут вовремя по каким-либо причинам, нам из Москвы «спустят» списки и они будут отработаны в полном объеме. То есть по каждому вопросу будет частное решение и каждая нестандартная ситуация тоже будет решена.
Справка
Право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей имеют семьи, которые воспитывают детей в возрасте до 3 лет. Кроме того, несовершеннолетние должны быть рождены с 1 апреля 2017 года до 30 июня 2020. Те, кто успеет подать заявление, получат выплату единовременным платежом за каждый месяц с апреля по июнь по 5 тысяч. Общая сумма пособия составит 15 тысяч рублей.
Семьи, воспитывающие детей, которым с 11 мая по 30 июня текущего года исполнилось от 3 до 16 лет, имеют право на выплату в размере 10 тысяч рублей Она выплачивается дважды, общая сумма составит 20 тысяч рублей.
Ещё одна выплата доступна на детей, которым исполнилось или исполнится 3 года в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года. Семьи могут претендовать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Оформить пособия можно как дистанционно, так и в ПФР или МФЦ. Электронное заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для детей в возрасте 3-16 лет можно подать через портал госуслуг. Ежемесячную выплату за три месяца с апреля по июнь в размере 15 тысяч для детей до 3 лет — через портал госуслуг или личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР.