Кости с кладбища продавал под видом мощей святых "бизнесмен"

В Красноярске на железнодорожном вокзале задержан мужчина с сумкой, в которой были человеческие кости. Он заявил, что является батюшкой.

В Красноярске задержан мужчина с костями, которые он продавал как мощи святых

В Красноярске на железнодорожном вокзале задержан мужчина с сумкой, в которой были человеческие кости. Он заявил, что является батюшкой, а кости — это мощи святых.

Как сообщила в Instagram юрист Екатерина Калядина, которая представляет интересы компании по обеспечению транспортной безопасности на вокзалах Красноярского края, мужчина 31 августа проходил в здание вокзала, просвечивая его багаж, сотрудники службы безопасности увидели кости. Мужчину проводили в караульное помещение, где он открыл сумку, в которой оказались череп и кости от разных людей.

По сведениям Калядиной, исследование костей показало, что это останки захороненных на кладбище в Енисейске. Мужчина собирал останки и продавал их в Санкт-Петербурге как мощи святых.

Источник: znak.com