Потратили 880 млн рублей на образование детей за счет маткапитала матери в Новосибирской области

Чтобы использовать средства материнского капитала на получение высшего или среднего специального образования необходимо, чтобы ребенку, в связи с появлением которого возникло право на капитал, исполнилось 3 года.

Маткапитал в России будут выдавать на первого ребенка

Свыше 880 миллионов рублей направлено органами ПФР по Новосибирской области на оплату образовательных услуг для детей за счет средств материнского (семейного) капитала.

Все чаще средства материнского (семейного) капитала направляются семьями на образование ребенка (детей). Напомним, что средствами материнского капитала можно оплатить учебу в вузе, ссузе, автошколе, проживание в общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период обучения, содержание ребенка (детей) в детском саду, в том числе и частном. Всего с начала действия Программы материнского (семейного) капитала на эти цели органами ПФР региона направлено свыше 881,4 млн. рублей, в текущем году - около 70 млн. рублей.

Чтобы использовать средства материнского капитала на получение высшего или среднего специального образования необходимо, чтобы ребенку, в связи с появлением которого возникло право на капитал, исполнилось 3 года. Оплатить же детский сад материнским капиталом можно, и не дожидаясь, трехлетия ребенка. Это можно сделать в любое необходимое для родителей время. Средства можно направить одновременно на оплату за двоих или троих детей, вне зависимости от их очередности и возраста, например, сразу за младшего ребенка, и за старшего, если он ходит в детский сад. Можно также средствами капитала оплатить услуги, связанные с содержанием и образованием в дошкольном учреждении одного старшего ребенка, не дожидаясь, когда новорожденный подрастет.

Есть несколько способов подачи заявления на распоряжение средствами МСК на образование детей: через филиалы МФЦ, в территориальный орган ПФР (по предварительной записи). К заявлению необходимо приложить договор между образовательной организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ним, а также расчет размера платы за это.

Направить заявление можно и в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР либо портал госуслуг. В этом случае заявителю следует в течение 5 рабочих дней представить необходимые документы в территориальное управление ПФР. Полный перечень документов можно найти на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Получателям МСК».