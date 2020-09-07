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Украл 40 коробок шоколада Merci молодой житель Новосибирска. Не в первый раз

16:45 07.09.2020 Фото: АБ "Гвардия"
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Сумма похищенного оказалась внушительной – 20 000 рублей. Руководство магазина уверено, что шоколад этот парень у них ворует не впервые.

Украл 40 коробок шоколада Merci молодой житель Новосибирска. Не в первый раз
был задержан молодой человек, похитивший 40 коробок шоколадных конфет «Мерси»

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ рассказали о том, какие правонарушения совершались на охраняемых объектах в минувшие выходные дни.
Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, обеспечивающие безопасность горно-обогатительного комбината в Иркутской области, за два дня пресекли две попытки провоза на территорию запрещенных веществ. 4.09.2020г. в 21:40 охранником при досмотре автомобиля УРАЛ была обнаружена литровая бутылка с пивом, а 5.09.2020г. в 18:10 в автомобиле КАМАЗ пол-литровая банка. Спиртное охранниками было изъято, о происшествиях доложено руководству комбината.

Украл 40 коробок шоколада Merci молодой житель Новосибирска. Не в первый раз

5.09.2020г. в 18:38 бойцами группы быстрого реагирования ГВАРДИИ в магазине на площади К. Маркса был задержан молодой человек, похитивший 40 коробок шоколадных конфет «Мерси». Охранники магазина заметили, как он сложил их в заплечный рюкзак и, минуя кассу, направился к выходу. Гвардейцы задержали вора и передали его сотрудникам полиции
Украл 40 коробок шоколада Merci молодой житель Новосибирска. Не в первый раз
5.09.2020г. в 23:33 бойцы группы быстрого реагирования, прибыв по сигналу тревоги в кафе на ул. Ленинградская, обнаружили в нижней части входной двери разбитое стекло. А 6.09.2020г. в 6:20 охранник ГВАРДИИ обнаружил разбитое стекло в окне пекарни на ул. Орджоникидзе. В обоих случаях проникновение посторонних лиц внутрь охраняемых помещений допущено не было, а для охраны объектов с нарушенной целостностью стекол были приняты дополнительные меры.

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