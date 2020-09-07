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Более 27 млн человек заразились коронавирусом в мире

15:18 07.09.2020 Фото: pixabay.com
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По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли более 882 тыс. человек.

Более 27 млн человек заразились коронавирусом в мире
Коронавирус беспощаден

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 27 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 27 002 224, умерли 882 053 человека, выздоровели 18 054 580 заразившихся. Больше всего случаев заражения (6 275 614) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (4 137 521) и Индия (4 113 811).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 025 505 случаев заражения, выздоровели 840 949 человек, умерли 17 820.

Источник: jhu.edu

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