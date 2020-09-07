Школьный беспредел: Требуют деньги за простой платных кабинок во время дистанционки родители в Бердске

Деньги за простой платных кабинок хотят вернуть родители учеников

Родители учащихся школы №1 негодуют, камнем преткновения стали платные кабинки для хранения детских вещей:

- Деньги за то время , что дети были на "дистанционке" и не пользовались кабинками нам не возвращают, договор не продлевается. И если опять ребятишек переведут на дистанционное обучение, деньги также не вернут и договор продлевать не будут.

Платные кабинки с ключом берутся в аренду по желанию родителей и детей. Предоставляются они на год. Договор заключается с на сумму 1000 рублей, средства собираются попечительским советом школы.

В связи с пандемией коронавируса в прошедшем учебном году два с лишним месяца школьники находились на дистанционном обучении и фактически кабинками пользоваться не могли, соответственно услуга по договору не была выполнена в полном объеме.

Вот что сообщил председатель попечительского совета школы №1 Алексей Санников в телефонном разговоре «Курьер. Среда. Бердск»:

Если хотите узнать истинную правду, встречаемся в школе со мной, с этой родительницей в присутствии директора. Там будем разговаривать. Я лично расскажу про попечительский совет, дам любую информацию и денежную и не денежную.

В соответствии с законом о СМИ редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос на имя директора МБОУ СОШ№ 1 для разъяснения ситуации. Подробности — в ближайшее время.