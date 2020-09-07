Построил втихушку на острове "Сосновый" три 1-этажных дома и баню сибиряк. Все заставили снести

В Новосибирской области транспортная прокуратура обязала местного жителя снести незаконно возведенные на острове жилые помещения

Новосибирской транспортной прокуратурой совместно с сотрудниками транспортной полиции проведена проверка соблюдения законодательства о федеральной собственности.

Установлено, что в Мошковском районе Новосибирской области местный житель незаконно возвел на острове «Сосновый» три одноэтажных жилых дома, баню и летнюю беседку.

В этой связи прокуратурой в Мошковский районный суд направлено исковое заявление о возложении на гражданина обязанности по освобождению острова от самовольно возведенных им строений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (самовольное занятие земельного участка), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.



Источник: Западно-Сибирская-Транспортная Прокуратура